三接外推環差案過初審 環委要求補充淤沙減輕措施

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（中央社記者張雄風台北9日電）環保署今天審查三接外推環差案，環委關心觀新藻礁保護區飄沙覆蓋率增加，開發單位中油解釋主因為無颱風影響。環委要求補充研擬淤沙減輕措施，建議本案通過初審。

行政院環境保護署今天召開「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告（外推方案）」專案小組第3次初審會議。

前次審查，環評委員認為海堤對生態一定會有影響，突堤效應對觀新藻礁區淤沙近2年也增多，卻看不到說明。中油評估，觀新區、大潭G1、G2區淤沙覆蓋率變動與季節變動有關，與三接施工關聯性不大。

中油進一步說明，這2年飄沙的確是增加，但2020年沒有颱風影響，所以在其他地區也都有飄沙淤積的問題；飄沙模擬會有很複雜的因素，10年、近年、季節性變化因素都有不同。

藻礁公投推動聯盟會前發布9大訴求聲明稿，主要包含在三接再外推方案環差通過前，海域工程先「停工」；信守三接「不浚挖」、「不造地」、「不破壞生態」的公投承諾，若違反則要「拆堤還海」。

聲明提到，若因海象問題造成船舶擱淺、人員死傷或生態破壞，應停工並提出「因應對策」，待審查通過方能復工；營運階段應「暫停卸收」；三接的冷排水應與大潭電廠的溫排水混合，調整到接近正常海水溫度、再排放。

聲明並呼籲應完整公開天然氣供需及價格資料，以2050年淨零碳排為前提，提出未來天然氣需求下降、接收站退場的生態復育計畫；並評估繼續從台中供氣的替代方案。

中油表示，此方案由工業港外推455公尺，航道及迴船池不浚挖；離岸1.2公里，完全避開潮間帶藻礁；取消原21公頃外海填區，不破壞海床下礁石；自工業港內取海水做為LNG（液化天然氣）氣化水源，氣化後冷排水再排入工業港內。

經濟部次長曾文生補充，一般漁港也有維護、抽沙的工作，這不屬於浚挖的範圍內；政府提外推方案就是承諾，會比迴避方案更好；飄沙還有外部因素，不會單純是這個工程；在整個工程完成後，都會有保育、因應的動作，包含疏沙也是工作之一，目的事業主管機關也會督導。

環保署釐清，本案審查重點在於施工對環境的影響是否較原方案更少，更重要的是通過後的管制、監督。會議歷時約3小時，環委建議根據潮流流場、流速變化，研擬淤沙減輕措施；加強施工人員教育訓練；補取、排水設施細部規劃內容。本案建議補充修正後通過。

有環委認為，三接就是選址選錯地方，開發單位很多東西講不清楚，而且互相矛盾，已經到這個地步，與原方案兩害取其輕，只能選外推。會議主席、環委簡連貴表示，海岸是動態的，現在因為有設施在這裡，周遭區域受到影響，需要比較長期關心它的生態系統，很重要的是有沒有因應對策。

曾文生會後接受媒體聯訪時強調，三接主要是供應2025年的天然氣，如果有這個機會，找到這個答案比原方案更好，就會好好做；地球暖化造成的影響，長期來看如海平面上升等，都是對環境的影響，經濟部是相信這是值得做的，也希望大會能順利通過。（編輯：張芷瑄）1110209