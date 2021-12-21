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郭台銘憂明年缺電 劉德音：政府民間合作超前部署

2021/12/21 10:59（12/21 14:51 更新）
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重啟核四、三接遷離公投案並未通過，鴻海創辦人郭台銘認為明年一定會缺電，對此，台積電董事長劉德音（圖）表示，短期問題需要政府民間合力、超前部署，綠能建置達標前要共度過渡期。中央社記者吳家昇攝 110年12月21日
重啟核四、三接遷離公投案並未通過，鴻海創辦人郭台銘認為明年一定會缺電，對此，台積電董事長劉德音（圖）表示，短期問題需要政府民間合力、超前部署，綠能建置達標前要共度過渡期。中央社記者吳家昇攝 110年12月21日
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（中央社記者梁珮綺、曾智怡台北21日電）台積電董事長劉德音今天表示，零碳排是全球趨勢，台灣要盡快趕上，認同2050淨零轉型政策；對於鴻海創辦人郭台銘憂明年會缺電，劉德音說，短期問題需要政府民間合力、超前部署，綠能建置達標前要共度過渡期。

工商協進會上午舉行工商早餐會，由理事長林伯豐與行政院副院長沈榮津共同主持，經濟部長王美花、環保署長張子敬、文化部長李永得等部會首長出席，業界代表則有台積電董事長劉德音、晶華集團董事長潘思亮、台泥董事長張安平及台新金控董事長吳東亮等人。

重啟核四、三接遷離公投案並未通過，郭台銘認為明年一定會缺電，林伯豐會前受訪時也表達認同，認為政府應檢討能源政策，劉德音會後被媒體問及相關問題。

劉德音指出，「短期沒有討論太多，需要政府跟民間一起合作、超前部署」，他認為，在綠能建置達標前，要共度過渡期。

就長期來看，劉德音認同2050淨零轉型政策，他說，零碳排是整個世界趨勢，台灣要盡快趕上，而早餐會過程中，工商界與政府就此達到共識。

另外，經濟部投資審議委員會昨天通過台積電赴日建廠申請，台積電預計2022年啟動建廠，並以22奈米及28奈米特殊製程為主，將於2024年量產。

劉德音回應，目前狀況一切順利，台積電到日本設廠就是為了日本客戶以及進行布局。

至於德國設廠是否有初步眉目，劉德音則說，「沒有」。（編輯：潘羿菁）1101221

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