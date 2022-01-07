中油110年天然氣大賠749億 漲不停虧損恐將擴大

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（中央社記者曾智怡台北7日電）中油總經理兼代理董事長李順欽今天表示，中油去年光天然氣就大虧新台幣749億元，整體自結虧損則是434億，政策因素吸收逾1000億元；若今年天然氣價格持續居高不下，虧損恐將持續擴大。

中油今天進行媒體交流會，李順欽表示，去年天然氣期貨價格持續高漲，推升供氣成本，而中油配合政府物價穩定政策，天然氣除電業微調之外，民生、工業幾乎凍漲，因政策因素吸收幅度就超過1000億元。

李順欽進一步指出，去年自結虧達434億元；事實上，因天然氣價格暴漲，光天然氣本身就虧749億元，整體油品事業則獲利443億元，其中石化賺52億元。

至於今年狀況是否改善，李順欽說，「應該也不那麼樂觀」，由於天然氣現貨價格仍居高不下，依未來走勢預估，高點將座落在2月，且天然氣一般是夏季較便宜、冬季較貴，去年一反常態，不僅夏季沒跌，冬季漲更兇，都讓中油備感壓力，盼今年能合理反映成本，否則虧損將持續擴大。

針對國際油價展望，中油指出，布蘭特原油期貨在每桶突破86美元高點後猛然拉回，顯見上方壓力不輕，但在跌破年線後迅速拉升，且均線向上，目前多頭仍掌控盤勢，依然有可能觸及100美元高點。

李順欽表示，參考整體國際預測，今年全年油價將落在每桶70至80美元之間，年平均油價約為72美元，而促漲、促跌因素與地緣政治有關，例如近期哈薩克動盪，涉及100點萬桶供給量，也是觀察重點。

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觀察全球石化市場受疫情影響變化，中油表示，隨著歐美、中國等主要用油經濟體疫苗覆蓋率持續提升，疫情情勢逐漸趨緩，預計未來兩年全球石油需求將逐步恢復，超過疫情流行前的水平，成長動能將帶動全球化學品市場需求復甦，預計今年全球化學品產量將增長2.6%。

此外，三接遷離公投落幕，李順欽表示，三接環差將在1月12日舉行第2次專案小組審查，目前正全力準備，將徵求更多寶貴意見，完備資料。（編輯：林淑媛）1110107