提告撤銷觀塘工業區海岸利用許可 環團居民敗訴

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（中央社記者劉世怡台北17日電）環團及部分桃園居民為保護藻礁，興訟請求撤銷內政部核發「觀塘工業區海岸利用許可」。法院認定環團非利害關係人，部分居民雖符合，但內政部處分並無違誤，判決敗訴。可上訴。

全案緣於，台灣中油股份有限公司於民國106年3月間依海岸管理法檢具海岸利用管理說明書，經桃園市政府檢審意見後，轉請內政部審議。

內政部於107年3月16日做出原處分，以中油申請「桃園觀塘工業區海岸利用管理說明書（第一階段開發計畫之第三座液化天然氣接收站－面積95.4公頃）」案，已經內政部海岸管理審議會決議補正完竣，予以許可，中油須依核可的說明書辦理。

台灣蠻野心足生態協會等環團及桃園當地居民葉斯桂等人，以其為原處分的利害關係人，循序提起行政訴訟。

環團及居民主張，此案的開發基地距「桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區」不到5公里，填海造地違法，但原處分卻許可開發，明顯違法，且此案就開發對氣候變遷的影響，考量不足，明顯違反海岸管理法等，請求撤銷原處分。

台北高等行政法院今天判環團及居民們敗訴。全案可上訴。

法院新聞資料指出，居民葉斯桂等3人居住地點距離開發基地在10公里範圍內，符合利害關係人，具有當事人適格，但其他居民為10公里外，以及環團為非自然人身分，則不具有當事人適格。

法院認為，海岸管理審議會的組織及程序合法，且海審會於106年4月間就中油申請案推派委員辦理現地會勘，並就海岸保護等相關議題，均經專業審查委員充分考量與判斷，因此內政部核發許可的原處分並無違誤。（編輯：戴光育）1110217