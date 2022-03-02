三接外推環差案過關 曾文生：有助供電穩定

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（中央社記者張雄風台北2日電）環評大會今天建議中油觀塘第三天然氣接收站環差案（三接外推）。經濟部次長曾文生表示，台灣的能源政策目標是極大化再生能源，天然氣扮演橋接角色，未來若北中南都有接收站，能讓天然氣、供電穩定提高。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第414次會議，審查「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告（外推方案）」。

中油強調，在「藻礁保護最大化、供電影響最小化」兩大前提下，提出「三接外推方案」，將結合在地機關、團體，滾動檢討生態及環境保護措施，規劃成立環境教育中心，將由在地社區經營；並成立生態保育信託基金，深化生態保育教育及作為。

經濟部次長曾文生今天會中提到，本案對台灣能源轉型、減碳減排有很大的助益；未來若北中南都有接收站能讓天然氣穩定提高；三次小組審查所提的意見，中油會盡量納入、執行；中油也承諾會做環境教育，經濟部做為目的事業主管關會要求具體落實。

曾文生指出，現在全世界都在調整能源路徑，台灣的能源政策的目標是極大化再生能源；天然氣是現在的主力，但陸域及離岸風電、太陽能，地熱、海洋能都在研發，未來會陸續出現，再生能源會發展愈來愈快。

曾文生認為，國內科技產業已率先使用綠電，也影響其他產業，帶動整個能源結構的轉變，相信未來台灣的能源依存度會愈來愈下降。

經環評委員閉門會議討論後，本案建議補充修正後通過。曾文生會後接受媒體訪問時表示，台灣在追求2050淨零的路徑上，天然氣扮演橋接的角色；其實除了南電北送外，天然氣也是由南往北，三接是北部第一個天然氣接收站，能讓未來台灣供電更穩定。

媒體提問，未來還有四接、五接，也都有不同的環保問題，經濟部是否會加緊腳步溝通。曾文生指出，在追求淨零碳排的同時，是在進行大規模能源轉型的工作，不只是天然氣，或是再生機組、離岸風電，都會送進環評審查。

曾文生說，現在要建立國人對於能源轉型的框架，也與環保署溝通、了解，進到各開發案現場確認該注意的事項，這樣開發商也才能有清楚的掌握；因為發展潔淨能源，就是為了讓環境更好，希望在過程中，能有更多友善環境的作為。（編輯：陳清芳）1110302