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三接外推環差案過關 承諾生態及漂沙監測頻率

2022/3/2 15:52（3/2 18:18 更新）
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中油三接外推環差案審查通過。圖為三接天然氣接收站外推工程。（中央社檔案照片）
中油三接外推環差案審查通過。圖為三接天然氣接收站外推工程。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北2日電）環保署今天召開環評大會，審查中油三接外推環差案。環評委員要求殼狀珊瑚藻、漂沙現場調查監測頻率，並介定柴山多杯孔珊瑚監測範圍後，本案修正後通過。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第414次會議，審查「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告（外推方案）」。

開發單位中油公司表示，在「藻礁保護最大化、供電影響最小化」兩大前提下，提出「三接外推方案」，工業港再外推455公尺，離岸1.2公里，完全避開潮間帶藻礁；航道及迴船池不浚挖，取消原21公頃外海填區，不破壞海床下礁石；自工業港內取海水做為LNG氣化水源，氣化後冷排水再排入工業港內。

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政會前舉辦記者會時提到，此次為珍愛藻礁第144次記者會，也是聯盟階段性記者會的最後一場，未來仍會持續監督三接外推方案，並關心海洋生態；再次呼籲政府信守三接「不浚挖、不造地、不破壞生態」的公投承諾。

近日俄國與烏克蘭戰爭，蠻野心足生態協會表示，台灣去年由俄羅斯供氣量占全部的9.7%，很可能影響能源供應及價格，呼籲政府全面檢討天然氣政策；並以德國為例，原本55%天然氣是由俄羅斯進口，但也調整擬提前在2035年前達到100%綠電的目標。

中油表示，會履行環評書件不浚挖等承諾；台灣目前天然氣來源朝多源規畫，進口國家有6、7個，在澳洲、中東較多，但不會有集中的情形。中油總經理李順欽強調環評中的承諾事項都會如期、如質，盡力去做。

環委最後強調殼狀珊瑚藻、漂沙現場調查還是要維持冬、春季每月一次，夏、秋季每季一次，無人機監測可以做為輔助；另外介定柴山多杯孔珊瑚監測範圍以本次環評調查範圍周界往外延伸5公尺等，本案建議補充修正後、通過大會審查。

「桃園縣觀塘工業區工業專用港環境影響說明書」在民國89年4月27日經環保署公告通過；為因應藻礁爭議，中油在110年遞送本變更案進環保署審查，分別在同年10月12日、111年1月12日、2月9日召開專案小組初審會議，今天於環評大會審查通過。（編輯：吳協昌）1110302

環保署2日召開環評大會，審查中油三接外推環差案。藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政（右3）會前舉辦記者會時提到，此次為聯盟階段性記者會的最後一場，未來仍會持續監督三接外推方案，並呼籲政府信守三接「不浚挖、不造地、不破壞生態」的公投承諾。中央社記者張雄風攝 111年3月2日
環保署2日召開環評大會，審查中油三接外推環差案。藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政（右3）會前舉辦記者會時提到，此次為聯盟階段性記者會的最後一場，未來仍會持續監督三接外推方案，並呼籲政府信守三接「不浚挖、不造地、不破壞生態」的公投承諾。中央社記者張雄風攝 111年3月2日
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