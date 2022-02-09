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三接外推環差初審通過 中油：落實藻礁保護

2022/2/9 19:26（2/9 19:43 更新）
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圖為觀塘工業區開發及第三天然氣接收站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北9日電）三接外推環差案今天通過初審，環委已請中油依專案小組所提意見補充修正後，提送環評委員會討論。中油表示，會持續監測潮間帶藻礁生態生物多樣性，落實環評承諾，並加速推動三接建設，讓三接如期如質投入供氣行列。

行政院環境保護署今天召開「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告（外推方案）」專案小組第3次初審會議。環委關心觀新藻礁保護區漂沙覆蓋率增加，開發單位中油解釋主因無颱風影響；環委要求補充研擬淤沙減輕措施，建議本案通過初審。

中油晚間發布新聞稿表示，三接外推案將工業港採離岸1.2公里設置，不但保護潮間帶的生態藻礁，還進一步保護亞潮帶的地質礁體；去年公投，三接再外推案得到民意支持留在大潭興建，代表民眾對於供電、供氣穩定的期盼。

中油進一步說，今天專案小組審查通過，代表環評委員在專業上認同外推案對環境影響程度更輕微。

中油表示，環差審查過程中，經濟部次長曾文生全程參與督導，也指示國營會督促中油，務必落實三接的承諾，讓國人看到開發與環保不必然處於對立面，「三接在、中油在、藻礁一定在」。

中油也積極回應環評委員提出的各項建議與要求，包含三接施工期間及未來營運對於大潭藻礁漂沙的影響、觀新藻礁保護區及白玉藻礁區的地形變遷模擬、取排水管配置對水溫的影響、強化防災能量與海洋防污能力等。

中油強調，將依據專業建議，持續監測、定期追蹤潮間帶藻礁生態生物多樣性，落實環評承諾。

中油表示，三接是攸關能源轉型的重要基礎建設，不但能減少燃煤、降低中南部空污，更重要的是，不只南電北送，南「氣」也北送，並形成北中南三個接收站、相互備援；會在兼顧生態保護的同時，加速推動三接建設，使三接能夠如期如質完工、投入供氣行列。（編輯：張均懋）1110209

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