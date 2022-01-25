用電每年成長2.5% 王美花：雙管齊下力保供電無虞

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（中央社記者梁珮綺台北25日電）經濟部長王美花今天說，台商投資熱、半導體產能滿載帶動用電成長，確保穩定供電是今年重中之重；因應減碳浪潮，今年將邁出去碳化第一步，台電將與西門子、三菱重工簽MOU，實施氫氣混燒及氨氣混燒。

經濟部中午舉辦年終記者會，王美花在會中說明去年施政成果以及今年施政重點，並接受媒體聯訪。

王美花表示，去年台商投資熱、半導體產能滿載，加上5月疫情升溫啟動三級警戒，家戶用電量暴增，帶動全台用電增加，預估每年將成長2.5%，供電穩定成為今年重中之重。

王美花說明，從供給面來看，中油第三天然氣接收站遷移公投未過，將持續趕工興建，儘快在2025年供氣，同時興建新的燃氣機組、提升現有機組維修效率，增加氣源調度靈活性。

王美花指出，今年水情好轉，慣常水力及抽蓄水力可供380萬瓩、大潭8號機可上線，裝置容量為110萬瓩，大潭1號機與2號機加上民營的星元電廠則有72萬瓩，加上今年有光電案場及4座風場併聯，是再生能源大豐收的一年，供給面絕對足夠。

電力需求面則進行管理，王美花表示，傍晚時分因太陽下山，光電發電量漸漸減少，將鼓勵產業製程挪移及調整夜尖峰，最多可節省150萬瓩，她進一步說明，鋼鐵、石化業以及紡織的製程時段可以挪移，業者不僅可得到優惠電價，台電也能平穩供電，得到雙贏。

在增加供給及需求管理之外，台電還會透過自建與採購儲能系統，預計2025年要達到1GW，王美花強調，雖然再生能源在2025年的發電配比達不到20%，只有15%，但政府會用上述措施穩定供電。

與此同時，因應全球減碳浪潮，經濟部提出2x2架構，王美花說，將從能源與製造部門著手，採「先低碳、後零碳」方式推進，進而達到2050淨零轉型目標。

國營事業今年將率先邁出去碳化第一步，如台電的興達電廠4月將與西門子簽MOU，實施氫氣混燒；林口電廠12月將與三菱重工簽MOU，實施氨氣混燒。

王美花說，中油預計第4季在大林煉油廠建置實驗級碳捕捉設備、中鋼則是第3季要建置鋼化聯產先導線。

至於國際能源價格頻頻喊漲，王美花說，油價只跌不漲，以「上漲不調、下跌調」原則，比照往年辦理，水費持續凍漲，電及桶裝瓦斯3月底前不調漲。

在物價稽查方面，王美花重申，物價稽查小組會運作到年後，而經濟部從17日開放受理基本工資補貼申請以來，已超過7000家送件，業別以零售、餐飲、住宿業居多。

另外，耗水費草案在去年12月預告，王美花說，希望今年7月後能生效，適用期間是每年11月至隔年4月的枯水期，對每月用水逾9000度的大戶課徵耗水費，每度新台幣3元。（編輯：張均懋）1110125