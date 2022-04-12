李順欽就任中油董事長 淨零轉型盼成電子材料供應鏈

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（中央社記者曾智怡台北12日電）中油今天舉辦新任董事長李順欽及總經理方振仁布達典禮。李順欽表示，將秉持「把中油當麥加聖地朝聖的初心」，全力推動三接如期如質完工，並布局淨零轉型策略，未來力拚切入台積電等半導體材料供應鏈，讓中油從石化公司蛻變成Clean Power Company（潔淨能源公司）。

配合政府能源轉型政策，李順欽和方振仁推動觀塘第三座液化天然氣接收站等重大天然氣輸儲設施增、擴建計畫，受各界肯定，今天在王美花監交下，分別就任董事長、總經理。

王美花致詞表示，近一兩年無論是能源轉型、石化轉型，以及未來淨零碳排，中油從未如此密集在經濟部裡開會，討論三接外推的工程、技術規劃，還有外推延期期間的補強措施；中油LNG事業部在高雄、台中港相關設施、船運安排做大幅度改變，感謝中油對能源供應的努力。

「李董（李順欽）常講的一句話是，我是中油老兵，口頭蟬是死豬仔價（任勞任怨）」，王美花說，尤其如今面向淨零目標，李順欽還擔親任循環經濟執行長，開啟中油和產業、學研單位合作，助攻石化業轉型；並肯定中油在加油站轉型，例如咖啡服務的用心規劃。

李順欽致詞表示，自己從日夜顛倒值班工程師做起，經歷42年學習和磨練，今天成為中油董事長，將一本初心，「一本當年把中油當麥加聖地朝聖的初心」，面對未來挑戰，讓三接工程如期如質達成。

此外，中油身為能源石化公司，淨零轉型是能否永續發展關鍵，早在國發會公布淨零路徑策略前兩年，中油就提出相關架構，將以「優油」、「減碳」及「潔淨能源」三大方向推進，「到時CDC會變成Clean Power Company」，成為帶動台灣永續發展的新動能。

「把原油當燃料時代已經過去」，李順欽強調，公司積極推動煉化轉型，研發軟碳、鈦酸鋰（LTO）等高值化產品，未來要做台積電等半導體公司的材料；另將透過ESG公司治理，成為社區好鄰居。代理董事長職務一年多的他笑說，如今實習期滿，「待會脫掉西裝正式上工，可以很快進入狀況。」

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在中油服務逾37年的方振仁，自106年1月16日擔任副總經理至今，熟稔天然氣事務。方振仁致詞表示，未來將透過團隊緊密合作努力，落實執行三接等各項能源轉型計畫，並打造工安、環安、資安及廉安「四安」的環境，也將持續致力於環境、社會、公司治理ESG的三贏，共同追求企業永續發展目標。

台灣石油工會理事長陳嘉麟致詞表示，中油從未有過董事長、總經理一起布達，盛況難得一見；因疫情肆虐，加上近期俄烏戰爭，「油價從30、40美元漲到120美元，氣價上漲10幾倍」，聯想到若現在中油民營化，今天將無法推動穩定民生物價政策；換言之，中油扮演善盡社會企業責任角色，「請部長善待中油公司」。（編輯：潘羿菁）1110412

台灣中油12日舉行董事長暨總經理布達典禮，新任董事長李順欽（圖）致詞表示，自己從日夜顛倒值班工程師做起，經歷42年學習和磨練，今天成為中油董事長，將一本初心面對未來挑戰，讓三接工程如期如質達成。中央社記者謝佳璋攝 111年4月12日

台灣中油12日舉行董事長暨總經理布達典禮，新任總經理方振仁（圖）致詞表示，未來將持續致力於環境、社會、公司治理ESG的3贏，共同追求企業永續發展目標。中央社記者謝佳璋攝 111年4月12日

經濟部長王美花（左3）12日在台北出席台灣中油新任董事長李順欽（左2）及總經理方振仁（右3）布達典禮，一同比讚合影。中央社記者謝佳璋攝 111年4月12日

台灣中油12日舉行董事長暨總經理布達典禮，在經濟部長王美花（左）監誓下，新任董事長李順欽（右）、總經理方振仁（右2）高舉右手宣誓就職。中央社記者謝佳璋攝 111年4月12日