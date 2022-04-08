代理董事長獲真除 李順欽：中油老兵必定全力以赴

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（中央社記者曾智怡台北8日電）經濟部晚間表示，行政院已核定中油董事長由代理董事長、總經理李順欽升任，總經理由副總經理方振仁升任。李順欽表示，作為40幾年的中油老兵，必定會全力以赴，帶領公司面對淨零轉型、三接工程等重大挑戰。

經濟部晚間發布新聞稿表示，今天下午中油新任董事長及總經理人事案，已獲行政院核定，董事長由現任代理董事長李順欽升任，總經理由副總經理方振仁升任。中油預定4月12日召開臨時董事會，正式通過人事案。

李順欽晚間告訴中央社記者，作為40幾年的中油老兵，一路從基層做起，必定會全力以赴，尤其在此關鍵時刻，減碳是全球議題，中油身為能源石化公司，面對全球暖化、氣候變遷，「一定要轉型」，公司也規劃轉型路徑，範圍廣泛，從煉油廠、石化廠生產端，到加油站等銷售端均會逐一布局，朝淨零方向努力。

另一重點是三接相關工程，李順欽說，配合政府能源轉型，未來10年、至2030年，天然氣投資將是公司業務主體，除三接會努力如期如質在2025年6月商轉，台中、永安接收站也都有擴建計畫。

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經濟部表示，李順欽在中油服務逾40年，歷任前高雄煉油廠廠長、煉製事業部執行長、副總經理及總經理職務，自去年2月19日起代理董事長職務至今，配合政府能源轉型政策，積極推動天然氣輸儲設施增擴建計畫、大林石化油品儲運中心興建計畫等，因此給予真除。

至於方振仁，在中油服務逾37年，歷任總工程師室組長、天然氣事業部工務室主任、總工程師、天然氣事業部執行長等職務，自106年1月16日擔任副總經理至今，在工程規劃興建、工程進度及預算執行管控等業務，富經營管理能力，也積極推動觀塘第三座天然氣接收站等重大天然氣輸儲設施增擴建計畫，績效卓著，因此擢升為總經理。（編輯：楊蘭軒）1110408