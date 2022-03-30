中油前執行長徐漢涉收賄2710萬 地院裁延押2個月

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）中油煉製事業部前執行長徐漢涉向業者收回扣，辦公室被搜出2710萬現金，橋頭檢方訊後聲押禁見獲准。橋頭地院日前開延押庭，認仍有滅證串供之虞，自27日起裁定延押2個月。

橋頭地檢署指出，橋頭地方法院日前召開延押庭，檢方以徐漢仍有滅證、串證之虞，且犯罪嫌疑重大等理由，認為有羈押必要，法官裁定自羈押期滿的3月27日起延長羈押2個月。

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檢廉單位調查，徐漢辦公室今年1月26日遭搜出現金2710萬，他訊後遭聲押禁見後，專案小組為追查是否有其他共犯涉案，上月二度搜索中油，且傳喚約談5名中油在職員工以及1名黃姓退休主管，5名員工訊後請回，黃姓退休主管則遭羈押禁見。

檢廉懷疑，徐漢涉利用擔任執行長，有核定事業部及所屬部門採購需求權限，在辦理某採購案時，向業者收取賄款，作為違法護航業者得標代價。被搜出的2710萬現金當中一部分，更可能涉及其他得標廠商，全案仍待擴大追查當中。（編輯：卞金峰）1110330