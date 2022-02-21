中油新設天然氣運輸管線 中市府允提供土地作隔離站

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）對於台中港到苗栗通霄發電廠之間將新設天然氣運輸管線，台中市長盧秀燕今天表示，市府「反煤不反氣」，為市民健康與呼吸權把關，同意提供相關土地作為天然氣隔離站使用。

台中市政府發布新聞稿指出，中油公司今天由代董事長兼總經理李順欽率隊前來中市府拜訪盧秀燕，會中表達中油沿線用地已陸續取得，攸關安全及緊急搶修的隔離站用地，以及隔離站周邊管線用地則需要中市府協助。盧秀燕回應，中市府同意提供相關土地作為天然氣隔離站使用。

由於中油興建台中到通霄36吋天然氣陸管，中央曾說明，此計畫可以增加北部發電穩定性，減少中電北送的機會，擴大中南部燃煤機組減燒減排，盧秀燕對此提醒，為讓中部人有口新鮮的空氣，應大幅減少燒煤。

盧秀燕表示，中火於民國108、109、110年的用煤量均超過1200萬噸，中市府「反煤不反氣、增氣應拆煤」，中部人也常問「燃煤機組何時能拆」，呼籲中央不只應拆掉4部燃煤機組，順應世界減碳潮流，汰舊換新，早日改善中南部的空品，而不是繼續中電北送。

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市府指出，支持和配合燃氣機組建設，因此同意提供土地給中油興建輸氣管，將提供大安溪北岸土地，供中油公司作為設置隔離站之用；另周邊管線所需土地，也會同意由中油公司承租作為設置管線之用。

市府表示，提供作為設置隔離站的土地，位於大甲區雙寮段607-5地號，市有持分面積為522平方公尺，後續市府會依土地法規定完成行政程序後交予中油公司使用；另隔離站周邊管線須通行使用部分，包含大甲區雙寮段等6筆市有土地，市有持分面積共計約155.77平方公尺，也會配合中油公司依規提供使用。（編輯：陳仁華）1110221