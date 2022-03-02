三接外推環差案過關 中油拚2025年完工

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（中央社記者曾智怡台北2日電）三接外推環差案今天過關，中油表示，達成穩定供氣供電的同時，中油將持續投入資源進行研究調查、管理維護大潭海岸及海域，更規劃成立生態保育信託基金，善盡開發者的生態責任。

關於第三天然氣接收站興建時程，中油設定2025年完工。

環保署今天召開環評大會，審查中油三接外推環差案，環評委員要求殼狀珊瑚藻、漂沙現場調查監測頻率，並介定柴山多杯孔珊瑚監測範圍後，本案修正後通過。

中油總經理兼代董事長李順欽表示，感謝環評委員對於三接外推案提出許多建言，中油建設三接的同時會保護大潭海岸及海域，打造三接工業港成為護藻礁、減空污、穩供電三贏的綠色港灣。

中油透過新聞稿說明，三接工程已施工3年，中油同步持續進行生物監測，結果顯示柴山多杯孔珊瑚、小燕鷗、殼狀珊瑚藻等生物皆呈現穩定發展，代表三接外推能夠兼顧開發與保育的平衡。

中油強調，這樣的成果是建立在跨領域學者專家實證研究的科學基礎之上，未來也會再納入環評審查期間委員提出的寶貴建議，以科學的方式繼續精進推動保育工作。

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為深化生態保育，中油表示，未來將結合在地的機關團體，建立對大潭海岸最適切的共管機制，持續投入資源進行研究調查、管理維護大潭海岸及海域，善盡開發者的生態責任；更將拋磚引玉，規劃成立生態保育信託基金，鼓勵生態研究及深化生態保育教育。

中油重申，三接是能源轉型重要的基礎設施，也是讓台灣能夠短期大幅減碳減空污的重要工具；三接完工後，北中南將各有1座天然氣接收站，不但能兼顧供氣的區域平衡，就近提供天然氣給鄰近的燃氣電廠，彼此還可相互備援，是穩定供氣、供電的關鍵。（編輯：楊凱翔）1110302