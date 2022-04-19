三接工作船兩度擱淺傷及藻礁 監察院糾正中油

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（中央社記者陳俊華台北19日電）監察院今天說，中油三接工程工作船發生2次擱淺事件，造成藻礁受損；調查發現，中油對停工浪高標準寬嚴不一、災害防救的預防機制不足，內部控制功能失序，確有怠失，通過糾正中油。

監察院透過新聞稿指出，中油第三座液化天然氣接收站（三接）工程工作船2次擱淺事件，經調查發現，中油任由承商採用不精準的免費海象預測軟體工具，進行海事工程施工準備，未採取最佳可行控制技術預先防範海氣象動態變化。

監察院說，中油與廠商簽約時所訂的停工浪高標準又較為寬鬆，無法即時反應瞬變的海氣象，導致施工中船舶斷纜、擱淺造成藻礁受損。事發後雖已要求承商提升海氣象預報系統，並增強船機的硬體改善，但停工浪高標準仍寬嚴不一、災害防救的預防機制不足，中油確有怠失。監察院通過監察委員田秋堇、趙永清調查報告，糾正中油。

監察院指出，台灣四面環海，受限於氣候、海流等因素，使得海上施工風險升高，而海難發生後的救援難度高於陸上交通事故，因此由中央災害防救會報核定，函頒「海難災害防救業務計畫」，以利各機關、單位進行應變處置。

監察院說，但中油竟不了解這項機制，109年3月28日東坪8號擱淺後，中油違反「海難災害防救業務計畫」，認為無工安、無環保事故，就不需通報國營會、海巡署、海保署、航港局等相關主管機關，導致拖延多時後，這些機關透過媒體才知道發生事故。

監察院表示，109年11月20日昭伸26號擱淺在大潭電廠出水口處防波堤上，中油只以跨部會緊急應變簡訊通報群組，通報各主管機關等作為屬補強作為，非屬正常通報程序。這兩次海事案件，中油在航港局未審視脫淺計畫前，就以其他船隻先拖離事故現場，導致外界批評猶如駕車肇事逃逸，中油相關作為，核有失當。

監察院指出，中油三接工程發生2次海事案件，都造成藻礁受損。第一次東坪8號擱淺的海事案件，造成藻礁受損面積相當於5800平方公尺。第二次昭伸26號發生海事案件，導致藻礁受損面積約110.29平方公尺。中油內部控制功能失序，嚴重欠缺警覺性及應變能力，經核實有違失，依憲法及監察法規定糾正，移送行政院督同所屬確實檢討改善見復。

監察院說，現場履勘發現這兩次事故確實造成部分藻礁受損，經濟部允應督促中油提升海事工程施工期間維護環境安全規劃，確保未來不再發生海事案件。

調查指出，中油發生第一次海事案件後，未能及時檢討工區聯防機制，直到第二次發生海事案件後，經濟部為改善救援難度，要求三接工程作業期間，至少需要兩艘船以上、採團進團出，以備萬一發生狀況時互相支援，顯見中油對於施工船舶、機具管理未盡完善。

監察院表示，中油發生海事案件後，工程會雖已邀集相關機關分享其工程契約及施工經驗，但台灣缺乏對於近岸工程風險案例的預防宣導，及跨部會橫向聯繫機制等問題，行政院宜督促所屬部會及地方政府通力合作，對於工程契約及相關演練，建立事先預防機制。（編輯：趙蔚蘭）1110419