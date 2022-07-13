藻礁盟關切三接沉箱結構破裂 中油：鑑定強度合規

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北13日電）藻礁聯盟關切三接沉箱結構破裂，中油表示，調查發現是施工期間遭碰撞或輾壓等外力影響所致，目前完成的183個沉箱中，有16個表面的混凝土剝落，其中11個鋼筋裸露，已送第三公正單位鑑定，強度均符合規範，並依其專業建議修復。

觀塘液化天然氣接收站又稱第三接收站，簡稱「三接」，目前正在興建。藻礁聯盟今天發聲明表示，三接沉箱工程發生結構破裂情況，混凝土大面積剝落，影響生態，要求中油詳細研擬補救措施。

中油發布新聞稿表示，三接的碼頭與堤防沉箱製作由泛亞工程、皇昌營造與Dredging International NV共同承攬，在台北港以滑模工法製作，目前已完成183個沉箱，完工時皆有監造單位查驗品質符合規定，沒有出現混凝土剝落的現象，沉箱完成後存放於台北港，後續依工程進度才拖航至觀塘工業區施工。

中油指出，沉箱外表部份混凝土之所以剝落，皆為拖航或暫置期間遭外力碰撞所致，包括沉箱間彼此碰撞、工作船碰撞、沉箱上方遭重型施工機具輾壓等，目前已完成的183個沉箱，有16個出現表面混凝土剝落，其中11個出現鋼筋裸露的狀況。

中油表示，一般工程若出現表面混凝土剝落，只要灌漿填補即可，但中油為求審慎，已協調第三公正單位台灣省水利技師公會對沉箱混凝土強度進行鑑定，並依其專業建議決定補強或重做，目前已就鋼筋裸露較嚴重的沉箱，進行混凝土鑽心取樣檢驗，抗壓強度均大於規範值280kgf/cm2，工程品質無虞。

中油進一步說，目前已完成5個沉箱的修復工作，修復方式皆依工程會規定，在新舊介面塗布黏著劑，並以第三公正單位認可的高強度樹脂灌漿填補，或依原配比的混凝土材料填補，補強後仍將再邀水利技師公會進一步檢視。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為防範未來施工期間再發生類似事件，中油表示，已決定加大暫置沉箱彼此的間距、鋪設碰墊等緩衝材，同時於重型機械在沉箱上方行走時，鋪設鋼板防止輾壓；此外，將著手訂定未來營運期間對於沉箱堤防及碼頭的防外力碰撞及定期檢查制度。

中油強調，將在過程中累積經驗不斷精進，三接工程好不容易經過公投檢驗才能繼續興建，絕不容許工程品質有一絲一毫的折扣。（編輯：翟思嘉）1110713