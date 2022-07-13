三接沉箱結構破裂 藻礁聯盟：中油應擬補救措施

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（中央社記者張雄風台北13日電）藻礁聯盟今天發聲明，三接沉箱工程發生結構破裂、混凝土大面積剝落、影響生態，要求中油詳細研擬補救措施；另目前爭議中的四接，則呼籲台電應比照三接提出「不造地」方案。

藻礁公投推動聯盟今天發聲明稿表示，據媒體報導，中油第三天然氣接收站的沉箱工程中，30個已放到三接案港區北防波堤段水下，其中有15座本體結構破裂，混凝土大面積剝落、鋼筋嚴重外露，將危及三接工程安全。

回顧過往，2019年12月，中油三接於台北港的沉箱貯存作業，發生3死4傷的工安事故；2020年3月，三接工作船東坪8號擱淺，導致5800平方公尺藻礁受損；同年11月三接工作船昭伸26號擱淺，導致110.29平方公尺藻礁受損。2次擱淺事件因管控失當，於今年4月遭監察院糾正。

聲明指出，本次因混凝土強度不足以致大面積剝落及鋼筋嚴重外露等重大缺失，在民事責任部分，本件中混凝土強度不足，不僅影響結構強度，甚至危害日後海堤安全，顯然無法收受，中油應命廠商「拆除重新施作」。

至於刑事責任部分，若中油明知廠商未依設計施工或是明知工程偷工減料，竟仍予以估驗，報請付款，則可能涉嫌「圖利」罪嫌。

聲明表示，本件有瑕疵的沉箱，不論是拆除重作，或是進行瑕疵修補，勢必造成海床擾動，影響周遭藻礁生態系，所以未來不論是採取哪一種補救措施，中油都應該詳細評估工法，避免生態再次受害，且應公開所有資訊接受民眾檢驗。

聲明呼籲針對尚未投放的沉箱（包括已製作完成及未製作完成），應全面檢測，避免瑕疵再次發生。

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聲明中也提到，海事工程極易傷害海洋生態，目前爭論中的協和電廠附屬工程第四天然氣接收站（四接），亦因填海造地14.5公頃引發爭議；台電應比照中油三接提出「不造地」方案。

聲明表示，期盼政府重新檢討協和電廠更新改建計畫，直接轉型為不需設置接收站的再生能源電廠，不僅可以避免傷害海洋生態，也可以避免能源過度偏向進口天然氣，易受國際局勢影響價格及供應的風險，進而達到能源自給自足的目標。（編輯：張芷瑄）1110713