發表觀塘生態保育成果 中油宣示守護藻礁決心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北7日電）中油與觀塘工業區（港）生態保育執行委員會今天舉辦觀塘生態保育成果發表會，中油董事長李順欽表示，4年下來，一級保育類的柴山多杯孔珊瑚族群數從75群株增至100群株以上，並宣示全力守護藻礁決心。

中油表示，第三座液化天然氣接收站107年經環保署環評審查通過後，中油即邀請專家學者、民間團體與當地居民代表及相關機關共同成立觀塘執委會，監督中油環境監測執行情形，同時指導及推動觀塘區域的生態保育工作，維護藻礁環境生態。

李順欽指出，台灣中油與觀塘執委會共同努力落實環評承諾，展開環境保護與監測，從生態監測調查中發現，一級保育類的柴山多杯孔珊瑚族群數從75群株增加至100群株以上，並陸續發現新生群株。

他進一步說，中油、桃園市政府及桃園市野鳥學會共同合作，在桃園海岸竹圍漁港等4處地點營造二級保育鳥類小燕鷗繁殖棲地，桃園海岸小燕鷗的繁殖成功率從原本不到3成、大幅提升至7成以上，保育成果可說是相當豐碩。

為了讓社會大眾了解中油與觀塘執委會所投入的心力與成果，中油特別建置「觀塘生態保育網」並在發表會正式上線。觀塘執委會主委張皇珍表示，民眾可在該網站找到觀塘地區生態保育相關資訊，並透過直播了解藻礁現況。

此外，中油大樓一樓的石油探索館新設置「藻礁生態保育展區」，規劃第三接收站簡介、小燕鷗、藻礁生態及海洋資源等4大主題展區，民眾可了解與體驗潮間帶及藻礁的生態。

中油表示，未來將持續履行環評承諾，在觀塘執委會公正監督與專業指導下推動各項生態保育工作，同時與各界攜手合作，維護觀塘區域及週邊生態環境，善盡企業社會責任，達成生態永續、經濟發展雙贏的願景，並且實踐聯合國永續發展目標（SDGs），兌現「三接在、中油在、藻礁一定在」的承諾。（編輯：黃國倫）1111107