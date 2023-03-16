觀塘工業區環評案 環團認有瑕疵應撤銷敗訴確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北16日電）環保署通過觀塘工業區環評審查後，環保團體及居民興訟主張7名機關委員應迴避卻未迴避並參與環評審議，程序有瑕疵，提告求撤銷環評，一審判敗訴，經上訴，二審今天駁回確定。

全案緣於，桃園縣（已改制桃園市）觀塘工業區（含工業專用港）開發計畫案，環保署進行多次環評審查，包括民國86年間通過審查繼續進行第2階段環評；工業區部分，88年間有條件通過環評審查；工業港部分，89年間有條件通過環評審查。

環保署陸續於89年至93年間審核通過工業區開發計畫共3次的環境影響差異分析報告、工業區環評評估書變更內容對照表，也通知原開發單位東鼎液化瓦斯興業公司；環保署另就東鼎公司所提工業區開發單位變更為台灣中油公司，予以發函備查。

環保團體及當地居民於環評委員會審議期間，主張他們是環評處分的利害關係人，申請環評委員會的機關委員，包含前署長李應元、前副署長等7人應迴避，且鄰近區域（大潭藻礁）有保育類野生動物「柴山多杯孔珊瑚」及白海豚棲息，可見不適合開發。

案經環保署駁回後，環保團體及當地居民循序提起行政訴訟，請求撤銷相關環評，案件由台北高等行政法院審理。

一審北高行認為，環保署為確保環評審查公平公正，訂定迴避規範賦與利害關係人在程序中，有權利申請環評委員及參與審查的專家學者迴避。而原告是原處分利害關係人，有權利申請迴避，環保署有受理並依規定處理。

一審法院指出，原告申請7名機關委員迴避事由，無非是以7名機關委員中的農委會代表李退之，與中油前董事長戴謙均為副總統賴清德台南幫人馬，賴在當行政院長時於專案小組建議「退回」後，仍對外表示力拚9月底環評過關，各機關代表委員必受其指揮而有偏頗。

一審指出，媒體報導內容並不足以闡明7名委員參與環評審查時有偏頗之虞。原告僅憑媒體報導、詹順貴辭職聲明及臉書所述，並以行政院為各機關代表委員所屬上級機關為由，據以推論7名委員應迴避，尚無可採。

一審認為，環評審查結論具有專業判斷性質，行政法院對此專業判斷採取較低密度審查，原則上應予尊重。原處分並無違誤，原告主張無理由，判決駁回。

環保團體及居民不服判決，提起上訴，二審由最高行政法院審理，今天認定原判決並無違誤，駁回上訴，全案確定。（編輯：陳清芳）1120316