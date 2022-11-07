海大觀音校區藻礁館動工 總統：培育海洋人才

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（中央社記者葉臻桃園7日電）國立台灣海洋大學觀音校區藻礁暨海洋生態館，今天舉行開工動土典禮，預計可在113年啟用。總統蔡英文表示，期待完工後，能成為在地的海洋人才育成基地。

國立台灣海洋大學觀音校區，位於桃園市觀音區觀塘段30及39地號；海洋大學在去年9月8日與桃園市政府、台電及中油公司共同簽署「藻礁暨海洋生態館」興建營運合作意向書，今天中午舉行開工動土典禮。

蔡總統出席典禮時表示，因為中油第三天然氣接收站和大潭電廠的用電，讓藻礁的保育受到社會關注，要感謝海洋大學以學術高度，協助桃園藻礁和海洋生態的保育。她很樂見也期待，未來國營事業或者政府的重大工程，能和更多的學術單位合作，做好環境和建設的平衡，打造雙贏局面。

蔡英文說，去年年底的公投，國人對於國家未來的走向作出了重大的決定，其中，三接的公投就是關鍵的選擇之一，她要再次感謝在公投過程中，提醒台灣社會要保護藻礁的年輕朋友，因為他們的熱情，讓政府提出外推方案，讓藻礁的保護更好，同時也可以兼顧能源穩定、產業發展。

蔡英文說，在公投的過程中，台灣社會經過一次又一次的討論，讓大家對公共政策的了解更深，也知道一個穩健的政府，應該考量各種價值的共存。社會也會持續檢視，中油和市府會如何合作，在學界專業協助下，三接工程的進行或未來接收站營運後，仍能繼續保護在地生態。

蔡英文也說，會請經濟部督導中油，除了履行三接工程的環評承諾，也善用藻礁生態保育基金，工程進行、設施營運時，也要注重生態保育。未來要擴大結合更多的學術單位，一起投入海洋研究，讓海洋國土的發展更長遠，期待海大觀音校區藻礁暨海洋生態館完工後，能成為在地的海洋人才育成基地。

海洋大學發布新聞稿表示，海大觀音校區藻礁暨海洋生態館，是由桃園市政府以「無償撥用」方式提供土地，台電及中油公司補助工程經費，校方負責規劃和興建。

海洋大學表示，「藻礁暨海洋生態館」為海大觀音校區第一期工程，今年9月27日完成決標作業，今天舉行開工動土典禮，預計民國113年完工啟用，盼發揮推廣藻礁及海洋生態保育目的。

海洋大學也說，海大觀音校區將設立「藻礁暨海洋生態館」、「觀賞水族與經濟水產研發中心」、「藻類培育區」、「創新智慧物流中心」及「推廣教育中心」，除了推動藻礁生態保育，也會持續培育專業人才。（編輯：陳清芳）1111107