完成投票仍未表態 侯友宜：理性科學思慮後蓋下

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（中央社記者管瑞平新北市18日電）4大公投今天投票，新北市長侯友宜上午完成投票仍未表態立場。他說公投價值在於人民作主，自己經充分理性科學思慮後，蓋下心目中應該表達的意見，希望大家尊重公投結果。

全國性公民投票第17案至第20案（重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離）今天登場，新北市長侯友宜上午前往設於新北市板橋國小的投票所完成投票，隨後接受媒體聯訪。

侯友宜表示，今天天氣有夠冷，提醒市民出來投票要穿暖一點，並呼籲「還沒來投票的趕快出來投票」，記得人民做主，表達對公投的意見，也希望尊重公投的結果。

新北市議長蔣根煌昨晚參加國民黨「民主守夜」活動時稱「4大公投侯友宜全部支持」，新北市政府第一時間發出聲明否認，侯友宜今天面對記者詢問時也說，自己對外沒有說過這件事，向來保持行政中立，臉書也清楚表達對公投想法，「這是人民自己決定，這才是公投最重要的基本價值」。

對於昨晚未參加國民黨守夜活動，而是視察防疫旅館，侯友宜說，守住防疫旅館是將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情阻絕於境外的重要防線，同仁從昨天下午辛苦抽查，因此晚上特別去幾家旅館複查、鼓勵同仁，和同仁一起並肩作戰，把這項工作做好，保護人民健康，就像今天投票，也要呼籲市民做好防疫，「防疫才是現在最重要保護人民健康的議題」。

記者詢問對這次公投投票結果是否樂觀、符合期待？侯友宜表示，身為地方首長，要讓選務順利，讓整個公投的公民民主主義能展現它的價值，「這些價值出來的時候我們要尊重」；至於自己的投票，是把4個議題謹慎、充分理性科學思慮後，蓋下心目中應該表達的意見。

有媒體追問，若公投結果跟國民黨內不符，會不會怕失去藍營選票？侯友宜則說，自己還是以地方行政首長身分，努力好好做事。（編輯：李錫璋）1101218

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案18日投票，新北市長侯友宜（前）上午到板橋國小投票。中央社記者張新偉攝 110年12月18日

4大公投18日投票，新北市長侯友宜（前右）上午前往板橋區板橋國小投票所投票。中央社記者張新偉攝 110年12月18日