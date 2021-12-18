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四大公投
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四大公投88/300

潘孟安回恆春投票 籲民踴躍「許國家一個未來」

2021/12/18 10:15（12/18 10:46 更新）
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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）公投今天投票，屏東縣長潘孟安回到恆春半島投票，正逢當地吹起今年首次的強勁落山風，潘孟安呼籲民眾踴躍出門投票，「許國家一個未來」。

今天上午9時，潘孟安抵達故鄉恆春，前往車城鄉興安社區活動中心領取4張公投案，進行投票。

潘孟安投票結束後接受媒體訪問表示，期盼滿18歲的公民踴躍投票，許國家一個未來、許年輕世代的未來，投下讓台灣進國際的4個不同意。

潘孟安指出，不論投票結果如何，這都是台灣經過幾十年的民主淬鍊價值，公投是人民最高權利的行使，讓行政權、立法機制可以做全面的檢視。公投也是人民意志的主張，4個不同意，讓社會穩定下去。

潘孟安也說，4張公投票不是決定哪個政黨，而是決定國家能源的永續、國際經貿外交的必要性、台灣國際信用的投票，呼籲大家踴躍出來投票。（編輯：黃世雅）1101218

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案18日投票，屏東縣長潘孟安回到恆春半島投票，呼籲民眾踴躍投票，「許國家一個未來」。中央社記者李卉婷攝 110年12月18日
重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案18日投票，屏東縣長潘孟安回到恆春半島投票，呼籲民眾踴躍投票，「許國家一個未來」。中央社記者李卉婷攝 110年12月18日
4大公投18日投票，屏東縣長潘孟安（右）上午抵達故鄉恆春，前往車城鄉興安社區活動中心領取公投案選票進行投票。中央社記者李卉婷攝 110年12月18日
4大公投18日投票，屏東縣長潘孟安（右）上午抵達故鄉恆春，前往車城鄉興安社區活動中心領取公投案選票進行投票。中央社記者李卉婷攝 110年12月18日
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