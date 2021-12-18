高雄天氣晴朗 陳其邁：相信投票率比北部高

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4大公投18日投票，高雄市長陳其邁（圖）表示，高雄陽光普照，相信投票率會比北部高，公投投票對事不對人，不論如何都希望大家踴躍投票。中央社記者蔡孟妤攝 110年12月18日

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄18日電）4大公投今天投票，高雄藍綠政治人物上午陸續前往投票。高雄市長陳其邁表示，今天高雄陽光普照，相信投票率會比北部高，公投投票對事不對人，不論如何都希望大家踴躍投票。

今天上午陳其邁及駐日代表謝長廷、監察院長陳菊、民進黨立委趙天麟、前立法院長王金平、反萊豬醫師蘇偉碩等人，陸續前往高雄的投票所完成投票。

陳其邁投票前接受媒體聯訪表示，今天高雄陽光普照、氣候暖和，相信投票率會比北部高。公民投票對事不對人，對台灣未來國際經貿、區域均衡、能源轉型等都非常重要，不論如何希望大家踴躍投票。

陳其邁說，高雄天氣很暖和，應該投票率會比較高，但過去幾次補選，投票率不如預期，因此鼓勵民眾踴躍行使公民權，盡公民義務，參與國家政策決定。

陳其邁投完票後，接著將與謝長廷一同參觀高雄車站等工程，陳其邁說，謝長廷人在日本、心在高雄，是高雄的老市長，高雄火車站遷移時，謝長廷就有安排要來，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係未能成行，這是遲來的約會，歡迎老市長回家。

立委趙天麟一早就與全家大小一起前往苓雅國中投票，他接受媒體聯訪時說，今天心情很好，在好一段時間的努力後，終於進入神聖的公民投票時間。而且今天天氣特別好，南部入冬之後氣溫非常宜人、又不太下雨，是最適合投票的氣候。

王金平接受媒體聯訪表示，希望每名公民都能踴躍投票，並讓公投有個圓滿結果。他並指出，台積電用電必須未雨綢繆，能源問題要理性重新思考，該怎麼做就怎麼做；最起碼要用電無虞，備載容量最少維持6%以上，希望政府好好思考，不要有任何意識形態。

蘇偉碩上午則與妻子王文心赴三民區河堤國小投票，他接受媒體聯訪表示，樂觀預估整體投票率可望破5成，「門檻先過，就有希望通過。」投完票後，他也將到市場、商場再向民眾宣傳、催票。（編輯：黃世雅）1101218

4大公投18日投票，高雄市長陳其邁（中）上午前往新莊國小投票所投票。中央社記者蔡孟妤攝 110年12月18日