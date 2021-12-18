四大公投登場 柯文哲籲投票表達國民意志力

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全國性公民投票案第17案至第20案18日登場，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲上午前往金甌女中投開票所投票。中央社記者裴禛攝 110年12月18日

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（中央社記者蕭博文台北18日電）台北市長柯文哲今天表示，依選前資料看來公投投票率應該不是非常高，但投票是國民權利也是義務，可以的話盡量投票，表達國民意志力。

柯文哲今天上午前往台北市金甌女中參與公投投票，結束後接受媒體聯訪時作上述表示。

柯文哲表示，時間還沒到下午，不知道投票率狀況，但從選前資料看起來投票率應該不是非常高；至於政府是否會遵守公投結果，柯文哲回應，無論結果如何，投票是國民權利，但也是義務，可以的話盡量投票，表達國民意志力。

柯文哲還表示，政黨不是要告訴人民怎麼投，更重要的是投完後要怎麼處理，不管核能或藻礁都牽涉能源、產業政策，涉及價值選擇，但更重要的是要建立在科學基礎上討論；今天重點不是投票結果，而是投票結果出來後要怎麼處理。（編輯：李錫璋）1101218