公投上午8時至下午4時投票 估晚間10時前結果出爐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北18日電）四大公投今天投、開票，投票時間上午8時至下午4時，預計晚間10時前結果出爐；這次投票權人總數1982萬5468人，首投族約67萬6332人，而各公投案過關門檻，至少須495萬6367張有效同意票。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案今天投、開票。

影片來源：中央社

根據公投法第23條規範，公投日定於8月第4個星期六，從民國110年起，每2年舉行一次。但受疫情影響，原定今年8月28日舉行的公投，改於12月18日投票。

公投法規定，年滿18歲以上的國民都有公投權，但四大公投原定為今年8月28日舉行投票，因此今天的公投投票權人，仍以原投票日有投票權資格的投票權人為限，換句話說，民國92年8月28日以前（包括當日）出生的人皆有今天的公投投票權。

此外，中選會也說，今年8月9日（含當日）以後戶籍遷出者，仍在原戶籍地投票所投票。

至於今天整體公投投票權人數，中選會表示，共為1982萬5468人，其中18歲以上未滿20歲投票權人人數為39萬9282人；若是指第一次可投18日公投票的青年公民，依內政部提供民國89年11月25日至92年8月28日期間出生的現住人口數預估，首投族人數為67萬6332人。

公投法第29條規範，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過。中選會日前也公布，各公投案過關門檻，至少須495萬6367張有效同意票。

此次公投為首次獨立辦理，中選會指出，公投法未限制投票日不得宣傳，但公投當天在投票所四周30公尺內、投票所內，仍不得有干擾、勸誘或妨害他人投票的行為等，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金。

另外，中選會也說，民眾或任何政黨在投票日時於投票所30公尺外，以擴音器宣傳公投或製造噪音，已達妨害或擾亂投票者，都將依法處理；另投票所內禁止穿戴公投相關衣物飾品，也不可攜出公投票或撕毀公投票，否則都會有關罰則。

中選會提醒，民眾投票時要攜帶「投票三寶」國民身分證、印章以及投票通知單，到指定投票所，勿使用私章或指印圈選，避免成為無效票。

而為防止2018年公投綁大選亂象，今年四大公投投開票所共達1萬7479個，較2018年增加1000餘所，另選務人員含預備人力每所配15.5人，且新增「隊末人員」在投票截止時於隊末管理秩序。（編輯：蘇龍麒）1101218