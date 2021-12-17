藍固守北台拚公投四個同意 朱立倫率黨公職守夜

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4大公投案18日投票在即，國民黨17日晚間在台北自由廣場發起「民主守夜」活動，前總統馬英九（左5）、黨主席朱立倫（左6）等人到場響應。中央社記者張新偉攝 110年12月17日

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）四大公投18日投票，國民黨今天兵分多路在全台車隊掃街，晚間在台北市舉辦「民主守夜」活動衝刺公投選情；黨主席朱立倫還將帶領黨職幹部夜宿自由廣場，誓言要拚到最後一分鐘、一秒鐘。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案18日投票，為衝刺公投選情，國民黨今天上午兵分多路，在全台各地展開車隊掃街；前總統馬英九上午在台北各地拉票，戰鬥藍發起人趙少康到台南、高雄掃街懇託，朱立倫則赴台中、南投等地，跟隨車隊宣傳公投。

朱立倫表示，關鍵是18日投票率，看到國民黨每一位縣市長都在鼓勵民眾要出來投票，因為這是台灣民主的展現，尤其這些議題都跟政黨無關，都是為了民眾的健康、安全、環保、經濟，他懇請大家一定要站出來。

黨內人士直言，18日勝負關鍵就是投票率，評估若投票率在5成左右，可能僅有反萊豬公投案能通過，但若投票率超過5成5以上，反萊豬、公投綁大選、三接遷離等公投案能通過的機率，就會大大提升。

選前之夜，國民黨在中正紀念堂前的自由廣場舉辦「民主守夜」活動，多位黨籍立委、議員到場助講，朱立倫、馬英九、趙少康等人也分別到場，向民眾再次宣傳公投四項都同意的主張，吸引逾萬人聆聽、場面熱鬧。

此外，代表民間團體發聲的醫師蘇偉碩、重啟核四公投領銜人黃士修、婦聯會主委雷倩等也到自由廣場，呼籲民眾不要對國家機器低頭、期望明天出門投票，用大家的力量守護心中的正義，投下四個同意票。

儘管晚間的活動沒有藍營縣市首長到場，但主辦單位透過播放金門縣長楊鎮浯、彰化縣長王惠美等執政縣市首長，呼籲對公投投下同意票的影片，以及播放新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙、苗栗縣長徐耀昌等人，過去表達公投議題態度、立場的影片，營造團結氛圍。

活動最後，朱立倫帶領全體黨公職，與現場民眾一起打開手機手電筒，在點點星光下、高唱著歌曲「城裡的月光」；隨後神秘嘉賓、歌手蔡琴登場，為「民主守夜」現場掀起最大一波高潮。

在活動結束後，朱立倫帶領著黨務主管與幹部，在自由廣場上搭帳篷夜宿。朱立倫說，國民黨沒有資源，靠的是這一份決心，要拚到最後一分鐘、一秒鐘；希望民眾明天一定要出來投票，公投不是選舉，是為了台灣的民眾以及全民健康。（編輯：林克倫）1101217