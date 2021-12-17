公投前夕民進黨北高大造勢 蔡賴蘇力催四個不同意票

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（中央社記者溫貴香、賴于榛台北17日電）四項公投18日投票，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌今天南北趕場、串聯催票，並拜託民眾明天投票截止前，繼續宣傳、拉票，投下4個不同意，讓台灣走向世界。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離等四大公投18日投票。為把握投票倒數關鍵時刻，總統蔡英文一早在臉書PO出影片談話表示，「明天12月18日，請你一定要站出來，為台灣未來的穩定發展，投下4個不同意，讓台灣繼續向前走！」

民進黨晚間7時分別在台北凱達格蘭大道、高雄台糖物流園區後方空地，同步舉辦投票前大型公投說明會；蘇貞昌、蔡總統、賴副總統北高兩地趕場催票，希望衝高「不同意」票。

行政院長蘇貞昌晚間在凱道說明會表示，三接遷移公投說要遷移、沒說要遷到哪裡，「這個題目是騙你，只講一半，詛咒給人死」。至於萊豬公投，他指出，美國人不在意豬肉那一點錢，「只是覺得全世界都接受，只有你台灣不接受，你是怎麼搞我呢？」

總統蔡英文致詞時對三接停建也指出，政府再提出的替代方案是雙贏方案，且展現溝通誠意，讓許多有疑慮的公民團體願意接受「不同意停建三接的主張」；總統向現場民眾呼籲，為了順利完成能源轉型，在停建三接這一題、投下不同意。

由於1218投票當天仍可以宣傳、拉票，民進黨規劃，最後催票包括電話拜票、傳簡訊等行動，都會持續到18日投票截止為止，衝刺到最後一刻。

此外，蘇貞昌晚間透過臉書向民眾催票說，請民眾一定要返鄉投票，這一次，不是在選政黨的輸贏，而是大家要一起決定台灣的命運；他呼籲，投下4個不同意，讓台灣順利能源轉型、確保穩定供電、顧好經貿往來、鞏固民主成果，讓台灣更有力。

至於公投投票率，綠營黨政人士分析，四大公投的同意票需495萬票才算過關，2020總統大選的總體投票率74.9%，國民黨總統候選人韓國瑜拿到552萬票、得票率38.61%；而總體投票率高達7成多才拿到552萬票，對國民黨而言，這次公投要拿到495萬票的門檻相當高。

這名黨政人士指出，對民進黨而言，蔡總統在2020總統大選拿下817萬票、得票率57.13%，此基本盤是「綠大於藍」；民進黨在這次公投，4個「不同意」能否高過四個「同意」票，決戰關鍵取決藍綠基本盤的動員與投票率。因此，未來不到24小時，民進黨全體黨公職將全力透過傳簡訊、動員拜票等方式，共同出催基本盤。（編輯：蘇龍麒）1101217