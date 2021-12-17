柯文哲批藍綠 對公投只訴諸4個圈和叉

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（中央社記者郭建伸台北17日電）台北市長、民眾黨主席柯文哲今天談及萊豬爭議時說，民進黨政治人物過去反對瘦肉精美牛，改變政策應向老百姓道歉，他最痛恨「雙標黨」；且國民黨和民進黨對公投，都只訴諸4個圈和4個叉，圈圈叉叉後台灣何去何從。

18日就是四大公投案投票日，台灣民眾黨今天晚上在立法院青島東路舉辦「公投之夜」晚會，聚焦「同意藻礁食安」立場，並由柯文哲擔任壓軸發表演說。

柯文哲一開場就痛批，公投本來要用理性務實態度探討台灣面臨問題，過去幾個月以來，國民黨跟民進黨訴諸政黨對決，甚至以抹黑造假方式引導；他指出，核四不論蓋或不蓋都是選項，但不能接受的是，花費新台幣上千億元預算卻沒有發任何一度電。

柯文哲說，核四本來可以透過理智辯論，卻拖了20年仍沒結局，才是台灣最大損失。他也指出，民進黨原本稱深澳電廠一定要蓋，沒想到行政院前院長賴清德宣布停建，後來又稱電不夠要蓋三接。

關於能源議題，柯文哲說，若他是總統，應是核二、核三延役，然後核四不要蓋，並利用時間思考能源與產業政策；但很遺憾，國民黨和民進黨公投都只訴諸4個圈和4個叉，圈圈叉叉後台灣何去何從。

至於萊豬議題，柯文哲表示，台灣若要進口豬肉，有權力要求豬肉生產國在屠宰前3天停止使用萊克多巴胺；他曾赴行政院說明過「源頭管理、明白標示」政策，盼以此解決萊豬進口爭議，但隨後就發生行政院前發言人丁怡銘的牛肉麵失言風波。

柯文哲說，總統蔡英文和許多民進黨檯面上立委2012年以前都反瘦肉精美牛，雖然可辯稱時空環境不同，但要改變政策，就應向老百姓道歉。

他強調，自己最痛恨「雙標黨」，滿嘴謊言卻不會不好意思。

提到近來常批評民進黨，柯文哲比喻，猴子爬到樹上後被人看見紅屁股，民進黨因為執政讓外界看到所作所為，但國民黨目前還蹲著，不知道屁股是不是紅色。

至於公投綁大選態度，柯文哲表示，他自己2018年投票也排了1個小時，若台灣用電子身分證和網路系統，公投綁大選的討論一定會不一樣。（編輯：楊凱翔）1101217