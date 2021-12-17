藍營民主守夜宣傳公投4個同意 朱立倫：拚到最後一秒

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4大公投18日將投票，國民黨17日晚間在台北自由廣場舉辦「民主守夜」活動，黨主席朱立倫（前）表示，他要拚到最後一秒鐘，晚間也將夜宿自由廣場，請大家務必支持4個都同意，讓台灣更美麗。中央社記者張新偉攝 110年12月17日

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）四大公投明天投票，國民黨今天晚間舉辦「民主守夜」活動，做最後衝刺，黨主席朱立倫表示，他要拚到最後一秒鐘，今晚也將夜宿自由廣場；也請所有縣市長守在各縣市，共同催票、一起投票。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案18日投票，為衝刺公投選情，國民黨晚間在自由廣場舉辦「民主守夜」活動朱立倫、戰鬥藍發起人趙少康、前總統馬英九、前主席洪秀柱、黨籍立委、議員相繼到場宣講，向民眾訴求公投四個都同意的主張，吸引逾萬人到場。

國民黨也在現場播放部分執政縣市首長呼籲對公投投下同意票的影片，以及播放新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙、苗栗縣長徐耀昌等人，過去表達公投議題態度、立場的影片；朱立倫也帶領全體黨公職，與現場民眾一起打開手機手電筒，高唱「城裡的月光」。活動的最後，更邀請到神秘嘉賓、歌手蔡琴到場獻唱「讀你」，為現場再掀一波高潮。

新北市議會議長蔣根煌晚間率領黨籍新北市議員上台宣傳公投。他表示，跟侯友宜談過公投，侯友宜不只支持國民黨提的公投綁大選、反萊豬公投案，核電安全，侯友宜也支持，「四大公投，他全都支持」。

朱立倫表示，明天的公投不是為了個人，不是要讓誰當選，沒有個人之私與政黨之私，只有全民的力量，來對抗鴨霸的政府；在總統蔡英文眼中，只要意見不一樣，就是來亂的，但國民黨不是來亂的，是真正愛台灣、護民主。

朱立倫說，希望所有民眾，明天一定要出來投票，這公投票不是選舉，是為了台灣的民主與全民健康；大家要拚到最後一秒鐘，今晚要睡在自由廣場，明早升旗完還要去市場催票，也請所有縣市長守在各縣市，共同催票、一起投票。

力挺重啟核四公投案的馬英九說，蔡總統任內全台3次大停電，而缺電要靠核能，全世界也在推動核能，因為核能不排碳，希望大家仔細思考，能源要如何轉型、不被課徵碳稅，以及不會被世界淘汰。

公投綁大選領銜人、國民黨立委江啟臣指出，公投讓執政者害怕，讓執政者必須謙卑、必須向人民低頭，如果沒有這四項公投案，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌會出來嗎，這三大巨頭現在到處趴趴走，就是怕明天四個公投案通過，才趕快出來。（編輯：蘇龍麒）1101217

國民黨17日在公投前夕於台北自由廣場舉行民主守夜活動，除政界人士外，資深藝人蔡琴也現身，登台表達支持國民黨公投立場，並現場獻唱。中央社記者張新偉攝 110年12月17日

4大公投案18日投票在即，國民黨17日晚間在台北自由廣場發起「民主守夜」活動，前總統馬英九（左5）、黨主席朱立倫（左6）等人到場響應。中央社記者張新偉攝 110年12月17日

4大公投投票前夜，國民黨17日晚間在台北自由廣場舉辦「民主守夜」活動，前總統馬英九（中）到場宣講，呼籲支持者18日一定要出門投下4個同意。中央社記者張新偉攝 110年12月17日

四大公投18日投票，國民黨17日晚間在中正紀念堂自由廣場舉辦「民主守夜」活動，做最後衝刺，許多民眾到場支持。中央社記者張新偉攝 110年12月17日

國民黨17日晚間在台北自由廣場舉行「民主守夜」活動，為18日登場的公投衝刺催票，吸引大批民眾到場參與，有支持者一度情緒激動、高舉座椅敲打鼓掌。中央社實習記者蕭宇軒攝 110年12月17日

國民黨17日晚間在台北自由廣場舉辦「民主守夜」活動，為4大公投案全力催票，呼籲18日務必投下4個同意，活動現場聚集大批熱情民眾。中央社記者張新偉攝 110年12月17日