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四大公投
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四大公投97/300

新北議長稱侯友宜支持4公投 市府：從沒說過

2021/12/17 22:14（12/18 00:20 更新）
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新北市長侯友宜（前右）17日晚間未出席國民黨在台北自由廣場舉辦的「民主守夜」活動，而是帶隊稽查防疫旅館。中央社記者王鴻國攝 110年12月17日
新北市長侯友宜（前右）17日晚間未出席國民黨在台北自由廣場舉辦的「民主守夜」活動，而是帶隊稽查防疫旅館。中央社記者王鴻國攝 110年12月17日
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（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市議長蔣根煌今晚參加國民黨活動時，稱新北市長侯友宜支持4項公投。市府晚間表示，侯友宜從沒對外說過這樣的事，向來保持行政中立，在臉書已說得很清楚，人民作主。

中國國民黨今晚在北市中正紀念堂自由廣場舉辦「民主守夜」活動，侯友宜臨時決定前往防疫旅館稽查，也未如往例參加新北市議會定期會閉會後的府會聯宜餐敘。蔣根煌隨後參加「民主守夜」活動時表示，侯友宜對4大公投全部支持。

針對蔣根煌晚間出席國民黨「民主守夜」活動時所言，新北市政府晚間聲明指出，侯友宜從沒有對外說過這樣的事，市長向來保持行政中立，在臉書（Facebook）已經說得很清楚，人民作主。（編輯：戴光育）1101217

新北市議會議長蔣根煌（左2）17日受訪表示，新北市長侯友宜事前告知晚間臨時決定前往抽查防疫旅館，無法出席議會定期會閉會後例行府會聯誼餐會。中央社記者王鴻國攝 110年12月17日
新北市議會議長蔣根煌（左2）17日受訪表示，新北市長侯友宜事前告知晚間臨時決定前往抽查防疫旅館，無法出席議會定期會閉會後例行府會聯誼餐會。中央社記者王鴻國攝 110年12月17日
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