總統請求人民投四個不同意 讓台灣走向世界

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨17日晚間在台北、高雄皆舉辦大型公投說明會，為18日登場的公投全力催票，身兼民進黨主席的總統蔡英文（致詞者）在台北場壓軸現身、發表演說，號召台灣隊以4個不同意力挺台灣向前行。前左為行政院長蘇貞昌。中央社記者王騰毅攝 110年12月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北17日電）總統蔡英文今天表示，身為總統請求台灣人民，理解國家處境及生存發展必要，支持政府讓國際社會看到台灣的決心，更願意來幫助台灣，克服中國的政治干擾，走向世界。明天公投投票結束前，繼續宣傳並拉票投四個不同意。

民進黨晚間在總統府前凱達格蘭大道舉行「台灣隊站出來，台灣行出去」晚會，原定出席台北晚會的桃園市長鄭文燦因桃園再傳疫情，因全力處理防疫工作未出席。

行政院長蘇貞昌致詞表示，核四重啟如果蓋同意，不是開始發電而是開始建，還要花幾個15年、再花新台幣幾千億元，怪不得新北市長侯友宜不肯講同意、不肯跟國民黨走。三接遷離就是停建，三接遷離就會缺電、限電。

蘇貞昌說，中國整天圍堵台灣、軍機整天繞台，趕都趕不走，叫你投降，只有美國用軍機載著疫苗來。美國參眾議員一批一批來，這時候是要選擇美國還是選擇中國，只有說不接受萊豬，那怎麼加入CPTPP。

總統致詞時表示，政府沒有因為發展經濟不顧生態環境，三接是一個雙贏方案；也對核電有期待朋友說幾句話；而重啟核四絕對不是選項，核四廠坐落在地震斷層帶將是災難，重啟核四將耗費鉅資以及十年以上的時間。

在公投綁大選部分，總統提醒，這一次公投與大選分開，今天才能在公投的最後一場說明會，向大家解釋說服投下四個不同意，如果是合併選舉，激烈的選情對人、對黨的喜歡與不喜歡，一定會影響對事情的判斷，所以讓公投歸公投、選舉歸選舉，讓台灣的民主更優質。

她表示，這次公投最具挑戰是美豬進口議題。這是科學問題，專家告訴大家，只要符合國際標準，就不會威脅健康。九年前開放美牛經驗並沒有造成食安問題，牛肉如此，豬肉也會如此。

總統表示，今年美國宣布重啟TIFA。有這個平台，台美才有機會共同討論雙邊經貿議題，為走向一個更自由化雙邊貿易做好準備，當條件成熟時希望跟美國簽訂自由貿易協定（FTA）。

她表示，台灣也希望加入CPTPP，很多會員國也看台灣如何解決美豬這個困難的貿易問題。

總統表示，無論是台美FTA還是CPTPP，這都是台灣要擺脫被孤立的重要布局。美豬進口，就是關鍵中的關鍵。台灣固然有半導體及電子產業在國際上占有一席之地；但傳統產業的出口，仍受到關稅、非關稅障礙的阻礙。台灣勢必要透過雙邊或區域的自由貿易協定，為這些產業打開國際市場。

她說，台灣有個鄰居用盡全力阻止台灣走向世界，但為了台灣的生存發展，一定要走出去」，「生為總統，我將請求台灣人民，理解國家的處境，以及生存發展的必要，支持政府的立場」，讓國際社會看到台灣的決心，也更願意來幫助台灣，克服中國的政治干擾，走向世界。

總統也呼籲支持者，公投宣傳不能結束，在明天投票結束前繼續拉票、繼續宣傳投下四個不同意，一起讓台灣走向世界。（編輯：蘇龍麒）1101217