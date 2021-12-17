蔡總統：公投前慎思 別為想教訓誰而教訓到台灣

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4大公投案18日投票在即，民進黨17日晚間在高雄舉辦大型公投說明會衝刺催票，總統蔡英文（前）親自到場號召台灣隊站出來，籲請民眾投下4個不同意。中央社記者董俊志攝 110年12月17日

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（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄17日電）總統蔡英文今天說，公民投票前真的要好好想一想，如果做錯決定，現在所有努力會被翻轉。無論支持什麼政黨，也無關是否喜歡她和民進黨，別為想教訓誰而教訓到台灣。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案明天投票，民主進步黨晚間在高雄市前鎮區台灣糖業股份有限公司物流園區空地辦大型說明會，蔡總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌等出席宣講，主辦單位估計現場湧進超過3萬人。

蔡總統表示，4項公投案就是選擇台灣要往前走或走回頭路，這幾年大家屢屢共創台灣經濟成長率及股市佳績，懇請大家一定要站出來捍衛台灣驕傲，投下4個不同意票。

蔡總統說，高雄正力拚打造高科技聚落，這麼多公司投資要用電，能源轉型不能停，「核四不安全，重啟絕不是我們選項」；高雄未來有高科技廠要用電，無法再南電北送，天然氣取代燃煤，北部台灣中油股份有限公司天然氣第三接收站興建勢在必行，政府也已盡力保育藻礁，取得環境保護團體認同。

蔡總統表示，美豬進口議題涉及台灣能否擺脫貿易孤立，加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）或與美國簽FTA（自由貿易協定），減少高雄傳統產業關稅，與他國有公平競爭機會，但區域經貿協定需其他國家支持，全世界都在看台灣是否遵守國際貿易規則。

此外，蔡總統說，公投、大選分開才能一字一句向大家說明，如果綁一起，公共議題就會被激烈選情掩蓋，沒時間好好向大家說明。

賴副總統表示，台灣近期在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫、經濟和捍衛民主表現上受國際重視與肯定，應勇敢自信，繼續走向國際，呼籲投下4個不同意票。

蘇貞昌說，正確決定會有好結果，錯誤決定就要承擔後果，呼籲高雄民眾明天為國家未來一起走出來投票。（編輯：李明宗）1101217

民進黨17日晚間在高雄舉辦大型公投說明會，號召台灣隊18日通通站出來，副總統賴清德（前左4）、農委會主委陳吉仲（前左3）、高雄市長陳其邁（前右2）等人同台，齊聲呼籲4個不同意、台灣更有力。中央社記者董俊志攝 110年12月17日

民進黨17日晚間舉辦「大步向前進．高雄場」選前之夜公投說明會，副總統賴清德（前左5）與農委會主委陳吉仲（前左4）、高雄市長陳其邁（前左6），以及與會立委、議員等一同比出打叉手勢，訴求4個不同意。中央社記者董俊志攝 110年12月17日

公投前夕，民進黨17日晚間在高雄舉辦大型說明會衝刺催票，副總統賴清德（前中）南下宣講，籲請支持者以18日以4個不同意共同守護台灣未來。前右為高雄市長陳其邁、前左為農委會主委陳吉仲。中央社記者董俊志攝 110年12月17日

公投選前之夜，民進黨全力衝刺催票，17日晚間在北高兩地皆舉行大型公投說明會，行政院長蘇貞昌先現身高雄場，向支持者呼籲18日務必投下4個不同意，讓台灣更有力。中央社記者董俊志攝 110年12月17日

4大公投18日投票，各陣營17日晚間全力催票，民進黨在北高兩地皆有大型說明會，高雄場吸引大批支持者參與，現場民眾高舉4個不同意標語表達支持。中央社記者董俊志攝 110年12月17日

4大公投案投票前夕，民進黨17日晚間在高雄舉辦選前之夜大型公投說明會，現場支持民眾高舉4個不同意標語，隨舞台活動帶領給予熱情反應。中央社記者董俊志攝 110年12月17日

公投投票前夕，民進黨17日晚間在高雄舉辦大型公投說明會催票，吸引民眾參與，有距離舞台較遠的支持者特別準備了望遠鏡，時刻關注舞台動態不願錯過。中央社記者董俊志攝 110年12月17日