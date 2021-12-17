時力街頭宣講 籲民眾了解四大公投資訊後投票

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（中央社記者林育瑄台北17日電）四大公投明天將投票。時代力量黨主席陳椒華今天說，公投是公民權利的行使，希望民眾在充分了解資訊後投票。她也重申時力不同意重啟核四，另外3項公投則同意的立場，希望獲得民眾支持。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離等公投案18日投票。時代力量晚間在西門町舉辦「1218公投日 出門投票展現民意」記者會，重申公投立場，並呼籲民眾投票，積極參與重大公共事務。

陳椒華表示，公投成案至今，每個議題都在立法院有很多爭議，原希望藉由公投，政府能將爭議講清楚，但隨著投票日接近，很遺憾公投變成兩大黨對決，執政黨也將公投變成大規模宣傳造勢，無法讓民眾有充分溝通的機會。

陳椒華說，公投是人民對重大民生法案作主，需充分溝通，時力半年多來舉辦100多場街頭宣講與近20場座談會，希望民眾了解時力並非輕率定調對公投的立場，並給予支持，對重啟核四投下不同意，另外3項公投，則投下同意票。

至於時力立委邱顯智、王婉諭未出席這次活動，陳椒華解釋，因為活動決定的較晚，另兩位立委都有其他安排。時力只有3位立委，所以會分工，她身為黨主席，一定要出席台北的活動，邱顯智則在新竹重點宣傳有關飲用水安全的第五公投案。

記者會結束後，陳椒華也帶領時力成員，在西門町發放文宣，並持續進行街頭宣講。因有部分支持重啟核四的民眾也在西門捷運站出口宣傳，雙方數度發生爭論。（編輯：蘇龍麒）1101217