賴清德：投4個不同意 撥開台灣走向國際擋路石

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4大公投18日即將投票，民進黨17日晚間在凱達格蘭大道舉行「台灣行出去 」公投選前之夜，副總統賴清德登台助講，向支持者訴求投下4個不同意。中央社記者王騰毅攝 110年12月17日

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（中央社記者賴于榛、溫貴香台北17日電）副總統賴清德今天表示，四項公投議題紛爭超過20年，台灣沒有那麼多時間可內耗，四項公投就像阻擋台灣走向國際的石頭，盼民眾捲起袖子、投下4個不同意，將石頭撥開。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案18日投、開票。民進黨選前分別在台北、高雄兩地舉辦大型公投說明會與最後造勢之夜活動催票，台北場由副總統與新竹市長林智堅打頭陣，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌稍晚則從高雄北上趕赴凱道現場。

不過，原定出席台北晚會的桃園市長鄭文燦由於桃園再傳疫情，因「防疫優先」，全力處理防疫工作未出席。

副總統今天晚間上台時，掀起凱道晚會第一個高潮，引發現場民眾熱烈揮手回應。他致詞時表示，蔡總統2016年為了台灣經濟發展，在美中貿易戰以及中國投資環境大不如前時，推出歡迎台商回台、海外資金匯回等專案。

副總統說，為讓根留台灣或回流台商好好生產、製造產品，首要任務就是穩定用電，再者就是要協助企業解決關稅問題，但是四大公投卻會影響用電與台灣參與國際經貿。

副總統表示，三接遷離若通過，恐影響台灣穩定供電，政府已事先做好保護藻礁工作，將範圍縮小至23公頃、碼頭外推，興建後能穩定供電，解決台中空污等問題，拜託民眾投下不同意。

談到反萊豬，副總統說，總統在開放前就做好健康把關，比照馬政府開放萊牛的標準開放萊豬，萊牛開放9年沒問題，萊豬當然也沒問題；未來就算進口萊豬，也會清楚標示，不會讓民眾買到不想吃的肉。期盼民眾投下不同意，讓台灣繼續走向國際。

副總統說，公投綁大選恐重演2018年亂象，影響社會安定，也要投不同意；至於核四根本是老爺車、拼裝車，也要投下不同意。

他表示，四項公投對台灣一點幫助都沒有，四項公投議題紛爭都超過20年，台灣沒有那麼多時間可內耗，公投就像是阻擋台灣走向國際的石頭，盼民眾捲起袖子、投下四個不同意、將石頭撥開。

林智堅致詞時則說，他從新竹來，了解竹科半導體產業注重供電穩定，但核四不只是拼裝車、幾乎是報廢車，底下還有斷層，重啟核四絕對不能同意；為穩定供電，三接才是最好方案，因此三接遷離不該同意。

雖然北部氣溫驟降，但凱道晚會開放進場前，就有民眾在入口處等待，7時左右幾乎滿場；支持者進場時依序進行實聯制，且都會換上「四個不同意、台灣更有力」的綠色口罩，配合現場主持人民進黨立委林楚茵、張宏陸頻喊口號、揮舞旗幟。

有趣的是，因國民黨今晚在自由廣場舉辦「民主守夜」活動，兩地相去不遠，一度有民眾「走錯棚」，看到標語不對，才趕緊走回凱道現場。（編輯：林克倫）1101217