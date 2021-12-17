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四大公投102/300

彭博：台灣公投結果 考驗台美關係

2021/12/17 20:08（12/17 22:35 更新）
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台灣四大公投將於18日舉行，彭博報導，其中台美官員最關切的議題莫過於，是否政府應再度禁止飼料添加微量萊克多巴胺的豬肉進口。（中央社檔案照片）
台灣四大公投將於18日舉行，彭博報導，其中台美官員最關切的議題莫過於，是否政府應再度禁止飼料添加微量萊克多巴胺的豬肉進口。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）台灣四大公投將於明天舉行，公投結果可能將引發台美之間長達數十年的貿易紛爭，也考驗拜登政府與台灣堅若磐石的雙邊關係。台灣是當前美國亞太政策的基石。

彭博報導，台灣民眾將在明天就四大議題分別是能源政策、環境保護、未來公投制度規範與貿易，舉行公民投票。其中台美官員最關切的議題莫過於，是否政府應再度禁止飼料添加微量萊克多巴胺（ractopamine）的豬肉進口。

報導指稱，若針對萊豬的公投結果是「贊成」禁止進口，總統蔡英文將陷入兩難處境，也就是遵照人民意志而可能觸怒台灣最重要的政軍靠山，或是對美國萊豬打開大門，可是距離明年地方首長大選剩下不到一年的時間，屆時恐將面臨慘敗的後果。

當前北京方面增加對台灣施加的壓力，維繫美方的支持可說是格外重要。

彭博提及，過去數十年來，美國敦促台灣開放含萊劑的豬肉進口，並說台灣的禁令是台美之間磋商自由貿易協議的最大障礙。

根據彭博，為了促成美國展開正式的貿易談判，蔡總統去年解除萊豬的禁令，引發台灣內部有關食用含萊劑豬肉可能對人體有害的激辯，不過自從萊豬解禁以來，美國豬肉在台灣的銷量卻降至1998年以來的最低點，負面觀感使得萊豬讓消費者和進口商難以接受。

根據彭博，民進黨政府呼籲台灣民眾不同意再禁萊豬，並說此舉將促進與美國的貿易關係，最符合台灣利益。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1101217

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