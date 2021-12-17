公投前夕決戰 趙少康：不投票就是支持民進黨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

4大公投案將投票，國民黨17日在高雄發起車隊宣講，國民黨「戰鬥藍」發起人、中廣董事長趙少康（前右）受訪表示，因北部天氣不好，確實還是會擔心影響投票意願。中央社記者董俊志攝 110年12月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北17日電）四大公投明天投票，國民黨今天晚間舉辦「民主守夜」活動，做最後衝刺，戰鬥藍發起人趙少康在活動上表示，不管明天天氣怎樣，都要出來投票；他更說，明天不去投票，就是支持民進黨。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案18日投票，為衝刺公投選情，國民黨晚間在自由廣場舉辦「民主守夜」活動，趙少康、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、黨籍縣市長、立委、議員相繼到場宣講，向民眾訴求公投四個都同意的主張。朱立倫今晚也將率領黨務主管夜宿自由廣場，在明天清晨6時舉辦升旗典禮後，至投票所投票。

活動一開始，率先由國民黨青年所組成的青年民主戰隊，向民眾進行宣講，呼籲民眾在明天的公投要全部投下同意票。

趙少康表示，明天不去投票，就是支持民進黨，就是支持總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。他向現場民眾呼籲，如果不滿意現在政府的表現，明天就要用公投票，給政府一點顏色看看。這次的公投，不僅是公投，是對蔡總統嚴格的檢驗。

趙少康表示，民進黨在高雄、台北各舉辦一場造勢，有很多的經費，國民黨只能靠熱情與意念。他提醒，公投投票日當天都還可以宣傳，他明天上午還要去市場掃街，希望大家一起宣傳，讓更多人可以出門投票。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰說，反萊豬公投案若沒過關，下個月可能隨時會吃到含萊劑的豬肉，明天大家若不出來投票，公投可能就不會過了，為了子孫後代，大家明天一定要出來投票。（編輯：蘇志宗）1101217

4大公投選前黃金之夜，國民黨17日晚間在台北自由廣場舉辦「民主守夜」活動，吸引大批民眾到場響應支持。中央社記者張新偉攝 110年12月17日