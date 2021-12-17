決戰公投之夜 林錫耀籲各黨約束支持者理性參與

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（中央社記者溫貴香台北17日電）公投決戰前夕，民進黨、國民黨、民眾黨今晚分別在凱道、自由廣場、立法院青島東路舉行大型說明會，民進黨秘書長林錫耀希望各政黨約束支持者理性參與，再次展現台灣民主風範，並呼籲「台灣隊」站出來、出門投下四個不同意。

林錫耀下午發布新聞稿表示，最後關頭民進黨全黨上下就是集中催票再催票，黃金24小時內都還要努力拉票，務必讓「四個不同意」票票入匭；由於公投當日還可繼續宣傳拉票，黨主席蔡英文和全黨上下會持續透過線上與線下的方式，呼籲「台灣隊」一定要站出來，1人拉4票，出門投票去。

他指出，近期聽說有支持「四個不同意」的民眾、誤解以為不用去投票就好，此情況令人擔心；民進黨中央黨部要拜託全國所有黨公職，最後關頭要全力動員、加強說明，提醒所有支持者「四個不同意」，一定要出門投票去。

林錫耀說，明天一定要持續提醒民眾出門投票，投下「四個不同意」，票票都要入匭。

此外，針對昨天與今天傳出部分民眾在街頭宣講活動時，和藍綠雙方宣講者發生衝突情形，林錫耀表示，選舉到最後關頭，兩邊支持者情緒難免比較激昂，民進黨呼籲所有支持者要冷靜以對、避免造成衝突。

他強調，特別是今天晚上3個政黨在北市舉行造勢晚會、距離都不遠；再次呼籲各政黨都應各自約束支持者理性參與，希望選舉活動一切順利，民眾理性投票，再次展現台灣民主風範。（編輯：林興盟）1101217