更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
四大公投
新聞專題
四大公投105/300

決戰公投之夜 林錫耀籲各黨約束支持者理性參與

2021/12/17 17:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北17日電）公投決戰前夕，民進黨、國民黨、民眾黨今晚分別在凱道、自由廣場、立法院青島東路舉行大型說明會，民進黨秘書長林錫耀希望各政黨約束支持者理性參與，再次展現台灣民主風範，並呼籲「台灣隊」站出來、出門投下四個不同意。

林錫耀下午發布新聞稿表示，最後關頭民進黨全黨上下就是集中催票再催票，黃金24小時內都還要努力拉票，務必讓「四個不同意」票票入匭；由於公投當日還可繼續宣傳拉票，黨主席蔡英文和全黨上下會持續透過線上與線下的方式，呼籲「台灣隊」一定要站出來，1人拉4票，出門投票去。

他指出，近期聽說有支持「四個不同意」的民眾、誤解以為不用去投票就好，此情況令人擔心；民進黨中央黨部要拜託全國所有黨公職，最後關頭要全力動員、加強說明，提醒所有支持者「四個不同意」，一定要出門投票去。

林錫耀說，明天一定要持續提醒民眾出門投票，投下「四個不同意」，票票都要入匭。

此外，針對昨天與今天傳出部分民眾在街頭宣講活動時，和藍綠雙方宣講者發生衝突情形，林錫耀表示，選舉到最後關頭，兩邊支持者情緒難免比較激昂，民進黨呼籲所有支持者要冷靜以對、避免造成衝突。

他強調，特別是今天晚上3個政黨在北市舉行造勢晚會、距離都不遠；再次呼籲各政黨都應各自約束支持者理性參與，希望選舉活動一切順利，民眾理性投票，再次展現台灣民主風範。（編輯：林興盟）1101217

延伸閱讀
投票日是否延後受矚 林錫耀：公投這一戰無可避免
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀