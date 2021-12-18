蘇貞昌：公投結果攸關台灣前途 籲保暖外出投票

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（中央社記者管瑞平新北市18日電）全國性公民投票第17案至第20案今天登場，行政院長蘇貞昌一早完成投票，他表示，公投結果影響台灣能否有穩定電力供應、能否走出去，呼籲大家注意保暖「一定要出來投票」。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離4項公投案今天投票，行政院長蘇貞昌上午8時許與妻子一同前往設於新北市育林國中的投票所投票。

蘇貞昌在進入會場前，接受媒體聯訪表示，昨天氣溫驟降，看到高雄、台北2場群眾滿滿的出來聽說明會，非常令人感動，而今天公投的結果，會影響台灣是否能有穩定的電力供應，台灣能否走出去跟國際做貿易、加入國際組織，台灣是不適能能源轉型又安全，攸關台灣的前途、拚經濟，非常期待民眾出來投票。

蘇貞昌說，公投跟選舉不一樣，公投投票日仍可宣傳、可以拉票，請大家一定要踴躍出來投票，同時請注意保暖。

蘇貞昌結束談話後，跟民眾一起排隊等候，在完成領票、圈票後，依序將4張公投票分別投入票匭，離開前也與前往投票的民眾寒暄，見到有9旬高齡長者也一早就出來投票，頻頻豎起大拇指表示感謝，並說「辛苦了」。（編輯：黃世雅）1101218