跨黨派在野立委 為遷離三接、反萊豬公投催票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

4大公投案投票前夕，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政（右4）與國民黨立委林為洲（右3）、李貴敏（左3）等人17日出席記者會表示，這次公投是要遷離三接並非停建三接，是要反萊豬不是反美豬，盼勿混淆視聽，呼籲大家對三接遷離、反萊豬公投投下同意票。中央社記者郭日曉攝 110年12月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北17日電）四大公投案18日登場；藻礁公投推動聯盟與跨黨派立委今天說，這次公投是要遷離三接並非停建三接，是要反萊豬不是反美豬，希望不要混淆視聽，也呼籲大家對遷離三接、反萊豬公投案投下同意票。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離等公投案18日投票。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政及國民黨立委林為洲、李貴敏與台灣民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華等人今天在立法院召開記者會，提出上述主張。

潘忠政說，總統蔡英文在臉書發文，呼籲民眾就停建三接公投、反美豬公投投下不同意票，但他們所提公投案是要遷離三接，希望三接不要蓋在藻礁上，也不曾反對蓋三接，呼籲民眾投下「同意」三接遷離大潭藻礁海域的一票。

林為洲指出，反萊豬公投主文是「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」這是反對所有國家使用萊劑餵食豬隻，不是反美豬。

林為洲也提到，行政院長蘇貞昌宣傳公投時，扭曲公投主文，例如把護藻礁講成反能源轉型，或是把反萊豬公投稱為製造台美貿易障礙公投等，這已牽涉到違法，用錯誤訊息引導民眾進行投票，「這我們會提告」。

李貴敏呼籲，明天這一戰非常重要，這是直接民權的保衛戰，呼籲民眾共同站出來投票。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳椒華上午出席上述記者會後，另外召開第二場記者會指出，核四機組設備的相關備品，面臨過去沒採購、現在無從採購的窘境，就算真的讓核四重啟，也可能隨時遭遇停機風險，以如此現況而言，核四完全不具重啟條件。

受邀出席記者會的台電公司核能發電事業部副總經理簡福添說，經過中央地質調查所調查，核四廠內有S斷層，外海也有斷層且具有活動性，因此行政院原子能委員會做出決議，如果核四要重啟，必須針對核四地質重新調查。（編輯：康世人）1101217