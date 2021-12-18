更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
四大公投
新聞專題
四大公投90/300

鄭文燦回八德母校投票 籲民慎重行使投票權

2021/12/18 09:09（12/18 10:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案18日投票，桃園市長鄭文燦早上回母校大安國小投票，呼籲民眾把握投票權利，慎重行使投票權。中央社記者葉臻攝 110年12月18日
重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案18日投票，桃園市長鄭文燦早上回母校大安國小投票，呼籲民眾把握投票權利，慎重行使投票權。中央社記者葉臻攝 110年12月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園18日電）公投今天投票，桃園市長鄭文燦早上回母校大安國小投票。他表示，目前投票秩序良好，呼籲民眾把握投票權利，慎重行使投票權。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案今天投票。鄭文燦早上約8時30分與夫人林俞汝一起到八德區大安國小投票，現場僅有零星民眾，鄭文燦沒有排隊就直接進入投票間投票。

鄭文燦投完票後接受媒體聯訪時表示，公投是人民的權利、決定國家的重大政策，目前投票的秩序都很良好，沒有塞車的情況，希望所有符合資格的選民，把握自己投票的權利，慎重行使公民投票。（編輯：黃世雅）1101218

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案18日投票，桃園市長鄭文燦一早就回母校大安國小投票。中央社記者葉臻攝 110年12月18日
重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案18日投票，桃園市長鄭文燦一早就回母校大安國小投票。中央社記者葉臻攝 110年12月18日
重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案18日投票。桃園市長鄭文燦（中）早上前往八德區大安國小，進入投票所投票。中央社記者葉臻攝 110年12月18日
重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案18日投票。桃園市長鄭文燦（中）早上前往八德區大安國小，進入投票所投票。中央社記者葉臻攝 110年12月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀