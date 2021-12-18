鄭文燦回八德母校投票 籲民慎重行使投票權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園18日電）公投今天投票，桃園市長鄭文燦早上回母校大安國小投票。他表示，目前投票秩序良好，呼籲民眾把握投票權利，慎重行使投票權。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案今天投票。鄭文燦早上約8時30分與夫人林俞汝一起到八德區大安國小投票，現場僅有零星民眾，鄭文燦沒有排隊就直接進入投票間投票。

鄭文燦投完票後接受媒體聯訪時表示，公投是人民的權利、決定國家的重大政策，目前投票的秩序都很良好，沒有塞車的情況，希望所有符合資格的選民，把握自己投票的權利，慎重行使公民投票。（編輯：黃世雅）1101218

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案18日投票，桃園市長鄭文燦一早就回母校大安國小投票。中央社記者葉臻攝 110年12月18日