四大公投登場 賴副總統：徹底結束紛擾台灣議題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南18日電）四大公投今天投票，副總統賴清德上午投票前在台南市中西區住家外接受媒體聯訪時，呼籲大家踴躍投票，將紛擾台灣逾20年的4大議題，做一個徹徹底底的結束。

賴副總統指出，公投是提供國人決定國家重大政策的機會，對事不對人，根據正確訊息為國家作出最有利的決定。

賴副總統表示，4個公投案牽涉的4大議題，在台灣紛紛擾擾超過20年，好不容易有了決定，該立法的已立法，該形成政策的也已形成政策推動，該興建的也開始興建，現在要做的是勇敢自信向前走，而不是停頓走回頭路，再進入紛紛擾擾的時代，否則對台灣非常不利。

賴副總統特別提到三接遷離及反萊豬2個公投案，賴副總統說，這2個公投案牽涉台灣經濟發展非常深遠，尤其反萊豬公投通過的話，將會中斷台美好不容易重啟的雙邊貿易談判，台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）也會產生困難，國際貿易將會碰上關稅種種問題，對台灣企業競爭力產生重大影響。

賴副總統說，這次公投將此4個紛紛擾擾議題做一個徹徹底底的結束，為台灣開大門及鋪好前往國際的大路，讓後代在國際路徑上自由競爭，讓台灣未來發展愈來愈好。（編輯：黃世雅）1101218