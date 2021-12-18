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四大公投
新聞專題
四大公投82/300

返鄉投公投票 陳菊：支持國家政策方向投4個不同意

2021/12/18 11:39（12/18 13:31 更新）
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4大公投18日投票，監察院長陳菊上午前往戶籍地投票所高雄五福國中投票。中央社記者董俊志攝 110年12月18日
4大公投18日投票，監察院長陳菊上午前往戶籍地投票所高雄五福國中投票。中央社記者董俊志攝 110年12月18日
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（中央社記者洪學廣高雄18日電）4大公投今天投票，同樣作為高雄人的駐日代表謝長廷和監察院長陳菊上午現身投票，陳菊表示，站在監察院角度沒有立場，但作為市民會支持國家正確政策方向，會投4個不同意。

今天是4大公投投票日，陳菊上午10時前往戶籍地投票所高雄五福國中投票，她在投票前接受媒體聯訪表示，站在監察院立場，監察院是監督國家公務人員是否依法行政清廉善治，沒有立場。但公投攸關國家政策方向，「我支持國家正確政策方向，會投下4個不同意票。」善盡公民責任。

陳菊說，這次公投議題牽涉到台灣國家發展、經濟安全、能源政策等，「在整個公投過程我們沒有立場，但對於投票我作為一個高雄市民，必須善盡我的責任。」她不預測結果，也對台灣社會有信心。

另外，同樣作為高雄人的駐日代表謝長廷在返台結束隔離後，上午也現身高市文化院投票，他受訪表示，這次回台其實另有公務，但既然回來了就要投票，因為結果將關係台灣未來在國際的活動和地位。

謝長廷指出，這次公投結果關係到台灣未來在國際活動和地位，因為台灣過去受了很多委屈，近期難得被國際重視，受到國際肯定，希望結果是有助於台灣壯大和提高能見度。（編輯：黃世雅）1101218

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