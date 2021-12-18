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四大公投
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四大公投81/300

未出席國民黨公投守夜活動 盧秀燕：主持會議

2021/12/18 11:53（12/18 12:51 更新）
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4大公投18日登場，台中市長盧秀燕（右）上午前往北區健行國小投票所投票，鼓勵市民珍惜公民權，踴躍出來投票。中央社記者蘇木春攝 110年12月18日
4大公投18日登場，台中市長盧秀燕（右）上午前往北區健行國小投票所投票，鼓勵市民珍惜公民權，踴躍出來投票。中央社記者蘇木春攝 110年12月18日
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（中央社記者蘇木春台中18日電）國民黨昨天晚間在台北市舉辦「民主守夜」活動衝刺公投選情，台中市長盧秀燕未現身出席，她今天被媒體問及原因時表示，因主持會議而未到，鼓勵市民珍惜公民權，踴躍出來投票。

台中市今天上午天氣晴朗微涼，投票所未出現人潮，投票秩序大致良好，盧秀燕上午約9時30分，前往北區健行國小的投票所投票。

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，今天的天氣非常好，鼓勵市民珍惜公民權，踴躍出來投票，市府對台中市投票的秩序非常關心，尤其有上次公投的經驗，感謝台中市選委會的規劃，讓整個投票狀況還不錯，沒有無法投票的情形。

至於是否擔心寒冷天氣影響投票率，盧秀燕說，希望大家能夠保暖，中部地區到了中午左右，天氣就會比較暖和，早晚比較偏涼，這樣的溫度披上外套，其實很適合投票。

媒體提問，昨天衝票日未到台北與國民黨一起守夜的原因，盧秀燕表示，她昨天晚上主持會議，另外，今天是投票日，希望大家尊重所有市民的公民參政權，希望大家對於投票事務，有關於投票的內容盡量不要評論，以免影響別人。（編輯：李錫璋）1101218

台中市18日上午天氣晴朗微涼，市長盧秀燕（前左2）前往北區健行國小投票所投票。中央社記者蘇木春攝 110年12月18日
台中市18日上午天氣晴朗微涼，市長盧秀燕（前左2）前往北區健行國小投票所投票。中央社記者蘇木春攝 110年12月18日
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