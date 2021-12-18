公投日上午天氣冷影響投票率 傳零星撕毀選票事件

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重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案18日投票，因應防疫，選務人員在投票所都穿戴上防護面罩及手套等裝備。中央社記者王騰毅攝 110年12月18日

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（中央社台北18日綜合報導）重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案今天投、開票。全國各地投票上午因天氣冷，未出現排隊人潮，投票率並不高，各投開票所一切正常，僅有零星撕毀公投票等違規事件。

影片來源：中央社

台北市選舉委員會表示，上午投票狀況平順，不算踴躍，民眾都能迅速完成投票，並無大排長龍；此外，內湖區發生女性民眾撕毀公投票的事件，已由轄區警方介入處理。

基隆市長林右昌上午完成公投投票。他受訪時說，今天基隆小雨天氣冷，上午民眾投票人數不多，公投是民眾重要權利，4個議題也關係國家發展，雖天氣冷，還是呼籲民眾出來投票，因為民眾的權利與國家未來要靠大家一起支持。

新北市選舉委員會副總幹事黃堯章告訴中央社記者，新北上午投票情況大致正常、順利，儘管天氣稍微冷，但沒有下雨，民眾投票還算踴躍，截至上午10時50分，約有1到2成的投票率。

桃園市選舉委員會表示，上午投票狀況順利，尚未接獲違規；觀音挺藻礁聯盟發起人戴兆華，上午在觀音區投開票所外、法定距離內發放保護藻礁文宣時說，會奮戰到最後一刻。

4大公投18日投票，觀音挺藻礁聯盟發起人戴兆華（中）在桃園市觀音區投開票所外、法定距離內發放保護藻礁文宣。中央社記者葉臻攝 110年12月18日

新竹市選委會總幹事賴榮光告訴中央社記者，上午轄內有發生一起民眾將選票攜出投開票所的案件，目前已將這一名民眾帶回派出所，釐清動機，呼籲民眾依規定投票，避免觸法。

新竹縣政府民政處長賴江海告訴中央社記者，截至上午11時，轄內投開票所的秩序良好，由於此次公投只需圈選同意或不同意，相對單純，因此民眾投票的時間短，尚未有大排長龍的情形發生。

因強冷空氣南下，苗栗縣今天一早明顯感覺氣溫驟降，但偶有陽光露臉，苗栗縣選委會表示，截至上午11時許，各投票所投票進行順利，並無明顯大排長龍情形，至於有關投票率部分，選務機關不做預估或評論，依法辦理選務。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案18日投票，南投縣長林明溱（左）上午到集集鎮八張社區活動中心投票。中央社記者蕭博陽南投縣攝 110年12月18日

台中市上午天氣晴朗微涼，記者觀察市區投票所未出現人潮，民眾不需等候投票，投票秩序大致良好，預計下午天氣較溫暖，投票才會較踴躍。

彰化縣長王惠美上午前往設在鹿港國中的投開票所投票，彰化縣選舉委員會指出，上午投票秩序大致良好，但有一名婦人闖入設在彰化市彰興國中的投開票所，躺在地上不肯走，影響他人投票，員警出動將婦人帶離現場，才又恢復投票。

南投縣長林明溱上午到集集鎮八張社區活動中心投票，圈選之後，林明溱手持選票要投入票匭時，由於選票對折手法的關係，遭媒體拍到選票蓋下「同意」。對此，南投縣選舉委員會副總幹事黃志聰說，公民投票法或公職人員選舉罷免法皆未明文規定，選民投票圈選之後，要如何折起選票並投入票匭。

雲林縣、嘉義縣市上午天氣冷，投票情況未出現排隊人潮，各投開票所一切正常，未出現違規事件，截至上午10時，雲嘉3縣市的投票率，均僅有1成左右，預計下午天氣回暖，投票率才會提升。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案18日投、開票，嘉義市上午各投開票所一切正常，未出現違規事件。中央社記者黃國芳攝 110年12月18日

台南市選舉委員會表示，台南市開設1536個投開票所，應投票人數159萬2388人；截至上午10時50分，各投開票所一切正常，投票狀況順利，未出現亮票、撕票等違規情形。

民進黨高雄黨部主委趙天麟表示，黨部組成的「緊急應變小組」，早上接獲鳳山、左楠、苓雅等區選民反映，有選務人員在提供選票時，詢問要領取幾張公投票，與中選會提供的選務人員手冊不符，有影響民眾投票行為的疑慮。

高雄市選委會接受媒體電訪表示，這項問題應屬部分投票所零星發生的情況，並已經通知所有選務作業中心轉知工作人員，除非選民有特別表明只要特定幾張公投票，都要一次給4張選票。

4大公投18日投票，花蓮縣長徐榛蔚（右）偕同丈夫、國民黨立委傅崐萁（左）上午9時許完成投票。中央社記者張祈攝 110年12月18日

花蓮地區上午天氣涼爽，位在吉安鄉的吉安國中投開票所陸續有民眾前往投票，警方表示，秩序良好，民眾都能配合防疫措施。國民黨籍立委傅崐萁牽著妻子、花蓮縣長徐榛蔚前往投票，傅崐萁接受媒體聯訪表示，公投關係代代兒孫未來發展，呼籲民眾踴躍出來投票。

台東市岩灣里有部分里民反映沒收到投票通知單和選舉公報，里長表示，疑似是鄰長家中患有失智症的親屬把通知單撕掉，事後有補給公報及沒有姓名的通知單；民眾只要帶著身分證即可到指定投開票所投票，不影響自身權益。

澎湖受東北季風和大陸冷氣團影響，寒風低溫下，各投票所投票冷清，投票秩序井然有序，其中離島交通船因風浪過大更停航，無法返鄉投票，澎湖縣長賴峰偉上午9時在馬公文光國中投開票所完成投票，籲請民眾踴躍投票。（編輯：黃世雅）1101218

四大公投18日投票，花蓮上午天氣涼爽，吉安鄉吉安國中投開票所陸續有民眾前往投票，現場秩序良好。中央社記者張祈攝 110年12月18日