被指控訊息造謠 陳吉仲：舉證都有事實根據

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針對醫師蘇偉碩認為農委會主委陳吉仲發布訊息造謠，提告涉嫌違反公投法。陳吉仲（中）18日接受媒體聯訪表示，這部分白紙黑字非常清楚，就是把所有的資訊，正確跟所有的選民報告，舉證都有事實根據。中央社記者蘇木春攝 110年12月18日

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（中央社記者蘇木春台中18日電）針對醫師蘇偉碩認為農委會主委陳吉仲發布訊息造謠，提告涉嫌違反公投法。陳吉仲今天表示，這部分白紙黑字非常清楚，就是把所有的資訊，正確跟所有的選民報告，舉證都有事實根據。

台中市今天上午天氣晴朗微涼，投票所未出現人潮，投票秩序大致良好，陳吉仲上午約10時45分，前往南區國立公共資訊圖書館的投票所投票。

蘇偉碩認為，陳吉仲稱泰國不遵守國際標準阻擋萊豬進口，遭美國取消關稅優惠制裁說法，涉嫌違反公投法，昨天前往台北地檢署提告。

陳吉仲今天接受媒體聯訪時表示，這部分白紙黑字非常清楚，他還把美國貿易代表署（USTR），在今年白紙黑字寫出說，泰國就是因為沒有依照國際規範，訂定豬肉的萊克多巴胺容許量，因此被取消高達將近7至8億美元的優惠關稅等內容，甚至在哪一頁，都在他的臉書呈現出來。

陳吉仲說，針對公投、政策，行政部門最重要的工作，就是把所有的資訊，正確地跟所有的選民報告，所有的舉證都是有事實根據的。

媒體提問，假設反萊豬公投通過，下一步的政策是什麼。陳吉仲表示，公投前從總統、副總統、行政院長到相關部會，都盡全力把所有的資訊，跟全國的選民做報告。以反萊豬公投的部分，他這邊當然要把所有市場的價格、自給率，及對農民正面的影響、相關的食品安全，完全的來做說明。

陳吉仲指出，公投通過與否，一定是影響國家未來長遠的經貿發展，「我們有把這樣的事實，而且政策的論述清楚完整的跟所有國人報告」，期待為了國家的長遠發展，選民都要出來踴躍投票。（編輯：黃世雅）1101218