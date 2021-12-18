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四大公投
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四大公投76/300

四大公投登場 至下午2時北市平均投票率33.63%

2021/12/18 16:10（12/18 16:26 更新）
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北市選委會統計，18日至下午2時，全市投票率約3成多，最高為松山區36.59%，最低為大安區30.07%。圖為金甌女中投開票所。中央社記者裴禛攝 110年12月18日
北市選委會統計，18日至下午2時，全市投票率約3成多，最高為松山區36.59%，最低為大安區30.07%。圖為金甌女中投開票所。中央社記者裴禛攝 110年12月18日
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（中央社記者陳怡璇台北18日電）四大公投今登場，北市選委會統計，至下午2時，12行政區投票率約3成多。最高為松山區36.59%，最低為大安區30.07%，可能原因為大安區居民很多人在國外，平均投票率為33.63%。

全國性公民投票第17案至第20案（重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離）今天登場。

統計各12行政區投票率，截至下午2時，各行政區投票率約3成多，松山區36.59%居冠，大安區30.07%排名最後，北市平均投票率為33.63%。

選委會表示，大安區投票率較低的原因，可能是因當地居民很多人在國外的緣故。

其他行政區投票率分別為信義區32.7%、中山區34.32%、中正區34.82%、大同區32.21%、萬華區34.08%、文山區35.90%、南港區32.26%、內湖區33.58%、士林區34.18%、北投區33.02%。（編輯：李亨山）1101218

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