蔡總統籲公投4個不同意 盼支持國家改革轉型[影]

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（中央社記者吳家豪台北18日電）總統蔡英文今天上午前往公投投開票所投票並發表簡短談話，她表示，不希望在重大政策執行過程出現變數，呼籲民眾投下4張不同意票，讓施政繼續順利進行，讓台灣在重要的國家層面議題可以改革轉型，這需要全體國民支持。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案今天投、開票。總統蔡英文早上前往新北秀朗國小投票並接受媒體採訪。

蔡總統說，今天是4項議題公投的投票日，這次公投的4個議題，對台灣未來發展都很重要，不論是能源轉型、供電穩定、經貿布局、跟美國的關係，都是很重要的政策議題。

她表示，這些政策都是政府正在執行的相關政策，在執行上也都大致在軌道上，希望能加速進行，讓能源更快速轉型，供電可以更進一步到位，穩定供應經濟發展、民生所需。在經貿布局上及外交拓展，也是這幾年注重的事情。

蔡總統指出，這些都是政府正在執行的很多政策，不希望在重大政策執行的過程中，出現變數，讓政策執行緩慢下來或甚至停止。

蔡總統表示，在這次公投的4個議題，她要呼籲大家出來投票，投下4張不同意票，讓現在的施政可以繼續順利進行，讓台灣在很多重要的國家層面議題都可以進行改革轉型，這需要全體國民一起支持。

媒體問及投開票所內是否人多，蔡總統表示，大家都可以自己觀察，不過對於今天投票所整體安排，「我覺得還是蠻好的」。

媒體追問對4項公投不同意通過是否有信心，她僅表示「加油」。

四大公投今天投、開票，投票時間上午8時至下午4時，預計晚間10時前結果出爐；這次投票權人總數1982萬5468人，首投族約67萬6332人，而各公投案過關門檻，至少須495萬6367張有效同意票。（編輯：潘羿菁）1101218

4大公投18日投票，總統蔡英文（前右）上午前往新北秀朗國小投票並發表簡短談話，呼籲民眾投下4張不同意票，讓現在的施政可以繼續順利進行，讓台灣在很多重要的國家層面議題都可以進行改革轉型。中央社記者張皓安攝 110年12月18日