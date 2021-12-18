高市民代投完票不停歇 藍車隊掃街綠電話催票

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4大公投18日投票，民進黨高雄市黨部主委趙天麟（前中）投票後仍未休息，繼續率同黨高雄市議員擬參選人鄧巧佩（前左1）、林志誠（前右1）、李庭慧（前右2）、黃雍琇（前左2）等人街頭宣講催票。中央社記者曾以寧攝 110年12月18日

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（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄18日電）4大公投今天投票，高雄市藍綠民代上午投完票後仍未歇息，民進黨除街頭宣講也以電話催票；國民黨則繼續展開車隊掃街宣講，兩邊皆呼籲民眾踴躍出來投票。

今天是4大公投投票日，國民黨、民進黨高雄市黨部民代在投完票後也馬不停蹄繼續前往街頭宣講或透過電話催票，藍綠力拚在高雄衝出高票數。

民進黨籍立委趙天麟今天早上在苓雅國中投票完後，也立刻步行到隔壁的生日公園，聲援民進黨高雄市議員擬參選人鄧巧佩、林志誠、李庭慧及黃雍琇等人的街頭宣講，呼籲民眾出來投下不同意票。

趙天麟也接著趕往黨部，加入高雄市議員和黨工輪值的「緊急應變小組」，受理各種選務通報及狀況應變，如果有相關疑義就與選委會聯繫；並以電話催票，力拚高雄公投有最佳的成績。

趙天麟受訪時聲音有點沙啞，他說是昨天晚上主持民進黨在高雄市前鎮區舉辦的大型說明會太過興奮，但還是會保留聲音，一直催票到下午4時。

國民黨高雄市黨部上午9時起在高雄街頭展開掃街宣講，議會黨團總召童燕珍率議員黃柏霖行前接受媒體聯訪表示，她很擔心今天適逢假日，很多民眾出去玩不去投票。這次公投4個同意票攸關下一代的未來、台灣的環保、經濟、民主等，呼籲民眾踴躍出來投票。

童燕珍說，公投跟藍綠無關，而是攸關全國人民和其下一代有關，這和政治沒太多關係。因此大家不應該把政治擺在前面，而是應該把民意、民生擺在前，自己當主人決定未來。（編輯：黃世雅）1101218

4大公投18日投票，國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍（右2）率議員黃柏霖（左2）等人繼續在街頭宣講，呼籲民眾投下4個同意票。（國民黨高雄市黨部提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月18日