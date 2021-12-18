擋下四大公投 蘇貞昌：繼續努力為民服務為國做事

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（中央社記者賴于榛、郭建伸台北18日電）四大公投皆被否決，針對公投後是否調整戰鬥團隊或不改組等議題，行政院長蘇貞昌今天表示，公投是就事論事，跟人沒有關係、也跟改組沒有關係；他會以努力為民眾服務的態度，繼續為國家做事。

根據中選會直播開票結果顯示，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案皆被否決。

蘇貞昌晚間出席行政院記者會時針對公投結果表示，民眾用直接民權表達對政策的堅定支持，讓他更有信心、也知道要更努力完成民眾託付，讓台灣走出去、能源轉型走下去。

媒體詢問，四項公投均未通過，行政院內閣是否不改組、還是會部分調整戰鬥團隊，抑或可能如民進黨內討論「歡喜下台」。

蘇貞昌說，公投是就事論事，民眾已清楚表示明白態度，會就民意努力做到更好，這跟人沒有關係，也跟改組沒有關係。

他表示，公投本應就事論事，有政黨操作成為倒閣公投、或是對政府的不信任投票，都偏離公投意旨，非常感謝民眾透過公投表達集體智慧。

至於自己的去留，蘇貞昌說，他當院長很努力為民眾服務、替國家做事，會以此態度繼續為國家做事。（編輯：林克倫）1101218