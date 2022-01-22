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美眾議員提案 年撥30億美元提升台灣不對稱戰力

2022/1/22 09:07（1/22 09:27 更新）
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在聯邦參議員霍利提出「武裝台灣法案」後，眾議員蓋拉格21日也在眾議院提出相同法案。（中央社檔案照片）
在聯邦參議員霍利提出「武裝台灣法案」後，眾議員蓋拉格21日也在眾議院提出相同法案。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）在聯邦參議員霍利提出「武裝台灣法案」後，眾議員蓋拉格今天也在眾議院提出相同法案，法案提議授權每年提撥30億美元，加速台灣部署不對稱戰力，以強化台灣防衛能力。

蓋拉格（Mike Gallagher）今天提出「武裝台灣法案」（Arm Taiwan Act）。這項法案也已由霍利（Josh Hawley）於去年11月初在參議院提出。

蓋拉格在新聞稿中表示，中共總書記習近平將台灣與中國大陸統一作為其遺產的關鍵部分。眼見美國總統拜登政府在阿富汗、烏克蘭與伊朗展現的軟弱，中共只會變得更加咄咄逼人，國會必須在為時已晚之前採取行動，重建威嚇。「武裝台灣法案」為台灣提供必要的資源與武器，以對抗可能的入侵。

法案將要求美國國防部長規劃「台灣安全援助倡議」（Taiwan Security Assistance Initiative），並於2023至2027財政年度每年為這項倡議撥款30億美元資金。

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這項資金將用於為台灣提供設備、培訓與其他軍事支持，以加速台灣部署不對稱防衛能力，以延遲、削弱和阻止中國入侵台灣。

法案指出，美國將增強國防支出以使台灣盡快獲得不對稱防衛能力，並實施國防改革，特別是後備力量方面。同時，以出售、租賃或其他方式提供台灣常規武器，以抵禦北京軍事威脅，條件是台灣在部署不對稱防衛能力的投資取得進展。（編輯：高照芬）1110122

美國眾議員蓋拉格21日提出「武裝台灣法案」。（圖取自twitter.com/RepGallagher）
美國眾議員蓋拉格21日提出「武裝台灣法案」。（圖取自twitter.com/RepGallagher）
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