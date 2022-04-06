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拜登政府3度軍售 府：美國重視台灣國防需求

2022/4/6 08:29（4/6 10:02 更新）
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美國拜登政府第3度宣布對台軍售，總統府發言人張惇涵說，這不僅再次展現台美合作夥伴關係堅若磐石，也充分顯示美國政府對台灣國防需求的高度重視。（中央社檔案照片）
美國拜登政府第3度宣布對台軍售，總統府發言人張惇涵說，這不僅再次展現台美合作夥伴關係堅若磐石，也充分顯示美國政府對台灣國防需求的高度重視。（中央社檔案照片）
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（中央社台北6日電）美國拜登政府第3度宣布對台軍售，總統府表達誠摯感謝，發言人張惇涵說，這不僅再次展現台美合作夥伴關係堅若磐石，也充分顯示美國政府對台灣國防需求的高度重視。台灣會持續展現自我防衛決心、維繫區域和平穩定，讓台灣的存在更具正面意義。

美國國防安全合作署5日宣布最新一波對台軍售，將派遣專業人員赴台提供愛國者防空系統、相關設備與後勤支援等技術援助，預計總額為9500萬美元（約新台幣27億2361萬元）。

關於美國政府於美東時間4月5日就「愛國者專案人員技術協助」總額9500萬美元對台軍售案進行知會國會程序。總統府發言人張惇涵今天表示，政府表達誠摯感謝，此舉也再次展現美國政府持續落實「台灣關係法」及「六項保證」對台灣的安全承諾。

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張惇涵表示，這是美國拜登總統上任後的第3度，也是今年度第2次宣布對台軍售；不僅再次展現台美合作夥伴關係的堅若磐石，也充分顯示美國政府對台灣國防需求的高度重視。

張惇涵說，台海及印太區域的和平穩定，對於國際社會的安全繁榮不可或缺。台灣會持續展現自我防衛的決心，並與美國等理念相近國家持續深化合作夥伴關係，堅定捍衛自由民主的普世價值，堅定維繫區域的和平穩定與繁榮發展，讓台灣的存在更具有正面意義。（編輯：郭無患）1110406

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